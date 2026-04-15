Mi lesz a sorsa az MCC részvényeinek?

Jelentős bevételre tehet szert idén a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a magyar államtól korábban kapott részvények után: a Mol és a Richter papírjai után 36,8 milliárd forintra számíthat. Nagy kérdés azonban, hogy az új kormány hivatalba lépése után mi lesz a sorsa az MCC birtokában lévő részvénycsomagoknak. A Tisza Párt választási programjában szerepelt, hogy visszavennék a korábban állami tulajdonú vagyonelemeket, Magyar Péter pedig szerdán meg is erősítette az erre irányuló szándékot.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 14:32
Fotó: Soós Lajos Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Már a választások előtt körlevélben figyelmeztetett az MCC (Mathias Corvinus Collegium Alapítvány), hogy a Tisza Párt programjában szerepel a szervezetnek az Országgyűlés által juttatott vagyonelemek és támogatások elvétele. Ezt a szándékot a választási győzelmét követő első interjúiban Magyar Péter megerősítette. Befektetői szempontból a Mol- és Richter-részvények lehetnek érdekesek, a pakettek 10-10 százalékos súlya miatt – írja cikkében a Világgazdaság.

Richter, MCC
A Richtertől is jelentős osztalékra számíthat részvényei után az MCC Fotó: Róka László / MTI

A Mol már a választás előtt döntött

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a magyar államtól 2020-ban kapott részvényeket. Mind a Mol, mind a Richter részvényállományának 10-10 százalékát kezeli. Az MCC közérdekű vagyonkezelő alapítványként (kekva) működik. 

A Mol kisebb meglepetést keltett a piacon azzal, hogy két héttel előrébb hozta az évi rendes közgyűlését. Így 

még a választások előtt döntöttek az osztalékról. 

Az olajtársaság a tavalyi eredményéből összesen 241,2 milliárd forint kifizetését javasolta, ami részvényenként 300 forint osztalékot jelent. Ez két tételből, egy 180 forintos alaposztalékból és 120 forint rendkívüli kifizetésből áll össze.

Az olajtársaság osztalékából a legnagyobb mértékben 

  • a Mol 10,49 százalékos tulajdonosa, a Mol-Új Európa Alapítvány, 
  • a részvények 10 százalékát birtokló Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója,
  • valamint a szintén 10 százalékos tulajdonos Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány részesedik.

Az MCC 24,58 milliárdot kap.

A Richtertől is bőkezű kifizetést remélhet az MCC

A Richter csak április végén tartja a közgyűlését, de az osztalékjavaslatot már közzétették. A gyógyszertársaság vezetősége a tavalyi adózott eredményének 40 százalékát tervezi kifizetni az arra jogosult részvényeseknek osztalék formájában, ami összesen 96 milliárd forint. A társaság ezenfelül 23,4 milliárd forint speciális osztalékot is juttat befektetőinek.

Az igazgatóság két tételből álló javaslata 656 forint osztalékot jelent részvényenként. 

A Richter tavalyi közvetlen részvényesi juttatása 509 forint volt.

  • Az idei kifizetés 12,22 milliárdot jelent a 10 százalékos tulajdonos MCC-nek, ha megszavazza a közgyűlés.
  • Ugyanennyit várhat a szintén 10 százalékos tulajdonos Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány is, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója.

Kalandos sorsú Mol-pakett

Emlékezetes a Mol-csomag története. A magyar kormányzati interregnum idején majdnem „ellopták” a magyar céget. Amikor az osztrák OMV ellenséges felvásárlással megszerezte 21 százalékos pakettjét, 2009 márciusában megvette az orosz Szurgutnyeftyegaz, azonnal kitört a botrány, hiszen még Moszkva részéről is illendő lett volna egy diplomáciai telefon. Ám Vlagyimir Putyin a lemondott Gyurcsány Ferencet már nem hívhatta, Bajnai Gordon pedig még nem lépett hivatalba. 

A történet 2007-ben kezdődött, amikor az OMV 21 százalékos tulajdonosként, 

a piaci árhoz képest 20 százalékos prémiummal nyilvános vételi ajánlatot tett a Molra. 

Akkor a magyar parlament gőzerővel kalapálta össze a Lex Molt, hogy eltorlaszolja az utat a 10 százalék feletti tulajdonszerzés előtt. Az osztrákok a tőzsdei ár kétszeresén passzolták az oroszoknak a részvénycsomagot. Ám a Szurgut semmi módon nem tudta gyakorolni a tulajdonosi jogait, ezért már a Bajnai-kormánynak felajánlották 1,57 milliárd euróért a pakettet. A választások előtt ezt az ügyletet nem támogatta az akkori ellenzéket vezető Fidesz. Végül, a magyar állam 1,88 milliárd euróért vásárolta vissza a részvényeket 2011-ben. Az oroszok 480 millió eurót nyertek az ügyleten. Annak ellenére is, hogy már az osztrákoktól is a tőzsdei ár kétszeresén vették a részvényeket.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
