Mi lesz a sorsa az MCC részvényeinek?

Már a választások előtt körlevélben figyelmeztetett az MCC (Mathias Corvinus Collegium Alapítvány), hogy a Tisza Párt programjában szerepel a szervezetnek az Országgyűlés által juttatott vagyonelemek és támogatások elvétele. Ezt a szándékot a választási győzelmét követő első interjúiban Magyar Péter megerősítette. Befektetői szempontból a Mol- és Richter-részvények lehetnek érdekesek, a pakettek 10-10 százalékos súlya miatt – írja cikkében a Világgazdaság.

A Richtertől is jelentős osztalékra számíthat részvényei után az MCC Fotó: Róka László / MTI

A Mol már a választás előtt döntött

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a magyar államtól 2020-ban kapott részvényeket. Mind a Mol, mind a Richter részvényállományának 10-10 százalékát kezeli. Az MCC közérdekű vagyonkezelő alapítványként (kekva) működik.

A Mol kisebb meglepetést keltett a piacon azzal, hogy két héttel előrébb hozta az évi rendes közgyűlését. Így

még a választások előtt döntöttek az osztalékról.

Az olajtársaság a tavalyi eredményéből összesen 241,2 milliárd forint kifizetését javasolta, ami részvényenként 300 forint osztalékot jelent. Ez két tételből, egy 180 forintos alaposztalékból és 120 forint rendkívüli kifizetésből áll össze.

Az olajtársaság osztalékából a legnagyobb mértékben

a Mol 10,49 százalékos tulajdonosa, a Mol-Új Európa Alapítvány,

a részvények 10 százalékát birtokló Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója,

valamint a szintén 10 százalékos tulajdonos Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány részesedik.

Az MCC 24,58 milliárdot kap.

A Richtertől is bőkezű kifizetést remélhet az MCC

A Richter csak április végén tartja a közgyűlését, de az osztalékjavaslatot már közzétették. A gyógyszertársaság vezetősége a tavalyi adózott eredményének 40 százalékát tervezi kifizetni az arra jogosult részvényeseknek osztalék formájában, ami összesen 96 milliárd forint. A társaság ezenfelül 23,4 milliárd forint speciális osztalékot is juttat befektetőinek.

Az igazgatóság két tételből álló javaslata 656 forint osztalékot jelent részvényenként.

A Richter tavalyi közvetlen részvényesi juttatása 509 forint volt.

Az idei kifizetés 12,22 milliárdot jelent a 10 százalékos tulajdonos MCC-nek, ha megszavazza a közgyűlés.

Ugyanennyit várhat a szintén 10 százalékos tulajdonos Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány is, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója.

Kalandos sorsú Mol-pakett

Emlékezetes a Mol-csomag története. A magyar kormányzati interregnum idején majdnem „ellopták” a magyar céget. Amikor az osztrák OMV ellenséges felvásárlással megszerezte 21 százalékos pakettjét, 2009 márciusában megvette az orosz Szurgutnyeftyegaz, azonnal kitört a botrány, hiszen még Moszkva részéről is illendő lett volna egy diplomáciai telefon. Ám Vlagyimir Putyin a lemondott Gyurcsány Ferencet már nem hívhatta, Bajnai Gordon pedig még nem lépett hivatalba.