Nem valószínű, hogy idén alakulna át az adórendszer

A Tisza Párt választási győzelme után adott a lehetőség a kampányígéretek megvalósítására, ám a legfontosabb vállalások teljesítése korántsem lesz olyan egyszerű, mint amennyire elsőnek tűnhet némely pontja.

Az adórendszer sokat támadott eleme a 27 százalékos áfa: lehet ugyan csökkenteni egyes termékkörökben, ám ez nem biztos, hogy ténylegesen eljut a fogyasztókig. Fotó: Kurucz Árpád

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza lapunk megkeresésére mindenekelőtt azt mondta, a rövid és a hosszú távot érdemes már az elején különválasztani. Az idei költségvetést kell átnézni: az első három havi hiány a teljes éves deficit több mint nyolcvan százalékát érte el, azaz 2026-ban az elemző nem lát lehetőséget adók csökkentésére, inkább a kiadási oldal lefaragása válik szükségessé – ott akadhatnak olyan sorok, amin lehet spórolni, egyúttal kérdés, hogy ez mire lesz elég.

A Tisza vállalt, az adózással kapcsolatos ígéreteivel kapcsolatban azt is elmondta, nem biztos, hogy ezek mindegyikét a jövő évtől akarják vagy tudják bevezetni. Nem is egy évre kell tervezni, nem is mindent azonnal kell végrehajtani. Az adók csökkentéséhez pedig fedezet kell, hiszen a hiányt inkább csökkenteni kell, mint növelni – ez egyébként a szintén felmerült euróbevezetés feltétele is. Ha adót akarunk csökkenteni, akkor szóba jöhet a kiadási oldal már említett lefaragása is – itt természetesen szóba jöhetnek a már említett, vágható tételek –, más sorokon azonban inkább növelni kell, ilyen például az egészségügy. Ami forrást jelenthet, az a kamatkiadások mérséklődése – a választási eredmény hírére hozamcsökkenést láttunk, ami viszont idő, amíg a kamatkiadásokban is megjelenik, hiszen az államkötvények átárazódása időigényes – mutatott rá Regős Gábor.

Kérdésünkre (mivel a kata adózási forma visszavezetése is szerepel a vállalások között), a vezető közgazdász azt mondta, a kata adózási formával nem csak költségvetési oldalról voltak problémák, ugyanis sok olyan adózó is választotta, aki a gyakorlatban alkalmazott volt, csak ezt vállalkozóként végezte papíron, így kevesebb adót kellett fizetnie. A kata eredeti célja viszont pont, hogy az egyéni vállalkozók terheinek csökkentése és tevékenységük fehérítése volt. A kérdés, hogy mi az a megoldás, ami kiszűri azokat, akik valójában nem vállalkozók, viszont szélesebb vállalkozói körnek teszi lehetővé a hozzáférést.