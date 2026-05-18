gyöngyösmátramunka

Gyöngyös és a Mátra, avagy ahol a megbecsült munka és minőségi élet összeér

Gyöngyösön van valami különös rend. Nem az a fajta városi nyüzsgés, ami reggeltől estig zúg a háttérben, hanem egy sokkal emberibb ritmus: dolgozni lehet, élni is lehet, és a kettő nem feszül egymásnak. A város ma már nem csupán a Mátra alján fekvő szép település, hanem egyre inkább olyan hely, ahol a munkahelyek, a helyi szolgáltatások és a hétköznapi élhetőség egymást erősítik. A gyöngyösi állásoldalon rendre több száz darab találat látható, és a kínálat jól mutatja, hogy a városban az egészségügytől a vendéglátáson át az irodai és műszaki munkákig többféle irány is nyitva áll.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 16:19
A vendéglátásban közben másfajta ritmus uralkodik. Egy szakképzett felszolgáló vagy egy jó szakács itt nem csak „munkavállaló”, hanem a város mindennapi élményének része. Aki egy étterem vagy bisztró konyhájában dolgozik, nem csupán ételt készít, hiszen egyben hangulatot is teremt. Ez is munka, csak közelebb van az emberhez, és talán éppen ezért értékesebb is annál, mint amit első pillantásra gondolnánk.

Tudás, tapasztalat, rátermettség: készségek és kompetenciák, amelyekre mindenképp szükség lesz

A mai munkaerőpiacon egyre kevésbé működik az, hogy valaki egyszer megszerzett valamit, aztán hátradől. A gyöngyösi hirdetésekben is jól látszik: sok állásnál fontos a tapasztalat, máshol a megbízhatóság, a tanulási hajlandóság vagy a szakmai alap. Ez jól mutatja, hogy a városban nem az számít, ki milyen hangosan beszél magáról, hanem az, hogy mit tud tenni a közös ügyért.

Ez a szemlélet különösen szimpatikus azoknak, akik nem szeretnének mindenáron elköltözni, csak azért, hogy legyen munkájuk. Gyöngyösön egyre inkább az a logika érvényesül, hogy a helyben maradás nem lemondás, hanem tudatos döntés lehet. Aki itt dolgozik, az nem feltétlenül ad fel semmit; inkább megtalálja azt a közeget, ahol a szakmai élet és a nyugodtabb mindennapok elférnek egymás mellett.

Éljünk is, ne csak dolgozzunk

A jó város nem kizárólag attól jó, hogy mennyi munkahelyet kínál, hanem attól is, hogy mi vár az emberre a munka után. Gyöngyös ebben is erősödik. A Mátra közelsége, a természet közelsége és a város emberi léptéke mind hozzájárulnak ahhoz, hogy itt ne csak ledolgozni és túlélni lehessen a napot, hanem valóban meg is lehessen pihenni utána. Ez ma már komoly érték. Nem mindenki akar nagyvárosi tempót, sokan inkább egy olyan helyet keresnek, ahol a hétköznapoknak marad ideje és levegője.

A Mátra környéke épp ebben ad többet a megszokottnál. Nem akar mindenáron nagyobbnak látszani, mint amekkora, és talán ettől hiteles. Egyszerre ad munkát, stabilitást és élhetőséget. Ez a fajta egyensúly pedig ritkább, mint hinnénk. Aki ma itt keres állást, valójában a megélhetés mellett egyfajta életformát is talál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
