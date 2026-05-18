Gyöngyös és a Mátra, avagy ahol a megbecsült munka és minőségi élet összeér

A vendéglátásban közben másfajta ritmus uralkodik. Egy szakképzett felszolgáló vagy egy jó szakács itt nem csak „munkavállaló”, hanem a város mindennapi élményének része. Aki egy étterem vagy bisztró konyhájában dolgozik, nem csupán ételt készít, hiszen egyben hangulatot is teremt. Ez is munka, csak közelebb van az emberhez, és talán éppen ezért értékesebb is annál, mint amit első pillantásra gondolnánk.

Tudás, tapasztalat, rátermettség: készségek és kompetenciák, amelyekre mindenképp szükség lesz

A mai munkaerőpiacon egyre kevésbé működik az, hogy valaki egyszer megszerzett valamit, aztán hátradől. A gyöngyösi hirdetésekben is jól látszik: sok állásnál fontos a tapasztalat, máshol a megbízhatóság, a tanulási hajlandóság vagy a szakmai alap. Ez jól mutatja, hogy a városban nem az számít, ki milyen hangosan beszél magáról, hanem az, hogy mit tud tenni a közös ügyért.

Ez a szemlélet különösen szimpatikus azoknak, akik nem szeretnének mindenáron elköltözni, csak azért, hogy legyen munkájuk. Gyöngyösön egyre inkább az a logika érvényesül, hogy a helyben maradás nem lemondás, hanem tudatos döntés lehet. Aki itt dolgozik, az nem feltétlenül ad fel semmit; inkább megtalálja azt a közeget, ahol a szakmai élet és a nyugodtabb mindennapok elférnek egymás mellett.

Éljünk is, ne csak dolgozzunk

A jó város nem kizárólag attól jó, hogy mennyi munkahelyet kínál, hanem attól is, hogy mi vár az emberre a munka után. Gyöngyös ebben is erősödik. A Mátra közelsége, a természet közelsége és a város emberi léptéke mind hozzájárulnak ahhoz, hogy itt ne csak ledolgozni és túlélni lehessen a napot, hanem valóban meg is lehessen pihenni utána. Ez ma már komoly érték. Nem mindenki akar nagyvárosi tempót, sokan inkább egy olyan helyet keresnek, ahol a hétköznapoknak marad ideje és levegője.