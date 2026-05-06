Veszélyben a Mol–NIS-ügylet? – egy tavaly alapított szerb cég csillagászati összeget ajánl a részvénycsomagért

A tét túlmutat egy egyszerű vállalatfelvásárláson

A Reutersnek küldött nyilatkozatában a Gazprom Neft ugyanakkor egyértelművé tette, hogy jelenleg aktívan a Mollal készíti elő az ügyletet, és más tárgyalásokat nem folytat. Ez arra utal, hogy az új szerb ajánlat inkább politikai és stratégiai nyomásgyakorlásként is értelmezhető lehet, különösen annak fényében, hogy a szerb állam maga is növelni szeretné részesedését további 5 százalékkal.

Az ügylet tétje túlmutat egy egyszerű vállalatfelvásárláson. A NIS meghatározó szerepet játszik a szerb üzemanyag-ellátásban és a régiós energiakereskedelemben, így a tulajdonosi szerkezet átalakulása közvetlen hatással lehet a balkáni energiapolitikára is. Magyarország számára pedig a Mol esetleges terjeszkedése tovább erősíthetné pozícióját a közép-európai olaj- és finomítói piacon.

Frissítés

A Gazprom Neft aktívan készül arra, hogy eladja a NIS-ben lévő részesedését a magyar Mol vállalatnak. A szükséges vállalati és szabályozási eljárások jelenleg folyamatban vannak. A vállalat nem folytat további tárgyalásokat ebben az ügyben.

– közölte az orosz cég.