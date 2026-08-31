Így változik az életünk szeptembertől

Hogy pontosan mekkora lesz az emelkedés, az többek között a fennálló tartozástól, a hátralévő futamidőtől, a hitelszerződés feltételeitől és az alkalmazott referencia-kamattól függ. Szeptember tehát a gyógyszertártól az iskolán és a NAV-on át egészen az Alkotmánybíróságig számos változást hoz. A legtöbb új szabály szeptember 1-jén lép életbe, a lakáshiteleseknek azonban a hónap végét is érdemes bekarikázniuk a naptárban.

Megkezdi működését a Vagyonvisszaszerzési Hivatal

Szeptember 1-jén kezdődik Unger Anna Róza megbízatása a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élén. Az Országgyűlés augusztus 28-án, titkos szavazással választotta meg a szervezet elnökének, a nyomozati elnökhelyettes pedig Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze lett. Mindkettőjük megbízatása hat évre szól.

Az új hivatal feladata Magyar Péter terve szerint a közvagyonból jogellenesen kikerült vagyon feltárása és visszaszerzésének elősegítése. Az NVVH létrehozását és jogköreit már az indulás előtt komoly politikai vita övezte: a Fidesz-frakció bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a hivatalról szóló törvény miatt.

Változások az iskolásoknál is

Szeptember 1-jén, kedden kezdődik a 2026/2027-es tanítási év. Az alsó tagozatosoknál ugyanakkor a megszokotthoz képest változhat az iskolai nap felépítése is. Az oktatási tárca 14 pontos, „Legyen élmény a tanulás!” című szakmai ajánláscsomagja többek között

35 perces tanítási órák lehetőségével,

az óraszámok rugalmasabb elosztásával,

a házi feladat észszerű korlátozásával,

hosszabb mozgásos szünetekkel,

több mesével és élményszerűbb oktatással számol.

Fontos azonban, hogy nem országosan kötelező 35 perces órákról van szó. Az ajánlás lehetőséget ad az iskoláknak a hagyományos óraszervezéstől eltérő megoldások alkalmazására, vagyis szeptembertől nem minden alsós gyermek ül majd 35 perces tanórákon. A pedagógusok és az oktatásban dolgozók bérezésében nem történ előrelépés a korábbi kampányígéretek ellenére sem, de visszakapták a tanárok a sztrájkolás jogát.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.





