Trükkök százai: példátlan ferdítés Kapitány István gazdasági jelentése

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A miniszternek a statisztika smafu, ha nem tetszik, átrendezi a számokat.

Kiss Gergely
2026. 09. 05. 5:40
Kapitány István érdekesen számol Fotó: Mirkó István
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– Jövőre az ideinél nagyobb növekedésre számíthatunk: az ipar továbbra is növekedhet, és a mezőgazdaság is talán képes bővülni az alacsonyabb bázis után. Az építőiparnak az uniós források adhatnak löketet. Kérdések is vannak persze: hogyan alakul a keresetek növekedése vagy éppen mennyire lesz szigorú a fiskális politika – tette hozzá az elemző.

gazdaságKapitány Istvánnövekedés

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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