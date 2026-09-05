Trükkök százai: példátlan ferdítés Kapitány István gazdasági jelentése

– Jövőre az ideinél nagyobb növekedésre számíthatunk: az ipar továbbra is növekedhet, és a mezőgazdaság is talán képes bővülni az alacsonyabb bázis után. Az építőiparnak az uniós források adhatnak löketet. Kérdések is vannak persze: hogyan alakul a keresetek növekedése vagy éppen mennyire lesz szigorú a fiskális politika – tette hozzá az elemző.