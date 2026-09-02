Nem az történhet az élelmiszerárakkal, amire az aszály miatt számítanánk

A gabonaféléknél például a párizsi és chicagói árutőzsdék árai, a sertéshúsnál pedig a német piac alakulása is jelentősen befolyásolja a magyar árakat.

Rövid távon nincs ok élelmiszerár-robbanásra

Mindez azt jelenti, hogy az idei aszály önmagában nem feltétlenül okoz élelmiszerár-robbanást. Amennyiben a nemzetközi piacokon megfelelő mennyiségű áru áll rendelkezésre, a hazai terméskiesés egy részét importtal lehet pótolni.

Fórián Zoltán szerint rövid távon a globális kínálati helyzet és a nemzetközi árak erősebb hatást gyakorolhatnak a magyar élelmiszerárakra, mint a hazai terméseredmények.

A klímaváltozás hosszabb távon már drágulást hozhat

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az időjárási szélsőségek hosszabb távon ne jelentenének komoly kockázatot. Az ismétlődő aszályok tartósan csökkenthetik a terméshozamokat, miközben növelik a mezőgazdasági termelés költségeit. Magyarország ebből a szempontból különösen kitett: a klímaváltozás miatt egyre fontosabbá válik a vízgazdálkodás, az alkalmazkodóbb növénytermesztés és a termelési technológiák fejlesztése. A hazai élelmiszerárak stabilitását hosszabb távon nemcsak az határozza meg, hogy mennyi termés terem egy adott évben, hanem az is, hogy a magyar agrárium mennyire tud alkalmazkodni a megváltozott éghajlati viszonyokhoz – szögezi le az elemzés.



