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Gázársokk jöhet Magyarországon: elképesztően drágul az energiahordozó

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A hollandiai gáztőzsde azonnali ára elérte az elképesztően magas, 100 dollár közeli szintet. A gázár ráadásul már egy éve durván felfelé tart, és nincs jele enyhülésnek. Magyarország is egyre többet fizet az importért, de a java csak jövőre jön.

Fischer Patrícia
2026. 10. 29. 10:24
Gázársokk jöhet Magyarországon: elképesztően drágul az energiahordozó
Illusztráció Fotó: Kurucz Árpád

Magyarország éves gázigénye 8-8,5 milliárd köbméter. Ennek kielégítésébe a 4,5 milliárd köbméteres orosz forrás mellett besegít az évi 2 milliárd körüli belföldi termelés és a világ számos tájáról érkező, további 2-2,5 milliárd köbméter behozatal. A felhasznált gázból évente mintegy 3 milliárd köbmétert vásárol meg a lakosság és a mikrovállalkozói szektor, döntően kedvezményes áron. A fennmaradó 5,5 milliárd köbméter az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóké. 

Vagyis, míg a lakosság által elhasznált 3 milliárd köbméter gáz drágulásának a levét közvetlenül a költségvetés issza, a többi vásárlóét a saját gazdálkodásuk, versenyképességük.

Az 5,5 milliárd köbméter egy jelentős részét az energiaipar használja áram- és hőtermelésre, vagyis a rezsikasszát ezen az ágon is csapolni kell.  Sok gázt használ továbbá, részben alapanyagként a vegyipar és a műtrágyagyártás (ezért is rendkívül drága most a műtrágya), valamint energiahordozóként az ipari több ága.

Rosszul járhatnak a későbbieken a kkv-k is 

Kisebb, de annál fontosabb gázpiaci súlyt képviselnek a kis- és középvállalkozások. Ez az a kör, amelynek cégei tíznél több főt foglalkoztatnak, az éves nettó árbevételük vagy a mérlegfőösszegük nem nagyobb 2 millió eurónak megfelelő forintnál. A kkv-k 2022 derekán szorultak ki az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról „rezsicsökkentés csökkentése", részeként, a világpiaci áram- és gázárak akkori elszabadulása miatt.

A kkv-k közvetlenül az energiakereskedőktől vásárolnak. Attól függően, hogy milyen konstrukcióban szerződtek, jelenleg vagy megúszták egyelőre a drágulás kedvezőtlen hatását, vagy erősen szenvednek a magas gázáraktól, vagy csak részben érinti őket.

Védettségük vagy kitettségük 1-2 évre szól gázvásárlási szerződésük időtartamától függően. A magas gázárak most legkevésbé azokat a fix áras szerződéssel rendelkező kkv-ket sújtja, amelyek a mostaninál alacsonyabb árban állapodtak meg. Igaz, viszont így eleshetnek a piaci árak eséséből eredő előnyből is, amíg le nem jár a szerződésük, de most nem ez látszik a trendnek.  

Most a tőzsdei árakhoz kötött, indexált árú szerződéssel rendelkező kkv-k vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben. A fixárasok és a piaci árasok között vannak valahol azok a kis rizikót vállalók, amely piaci árral kiegészített fix árban állapodtak meg. Az ilyen hibrid konstrukcióban általában az éves szinten vásárolt mennyiség adott részére vonatkozik a fix, a többire a tőzsdei ár.

Igaz, a magas gázárak ugyanúgy érinti a nagyobb vállalatokat is, mint a kicsiket, csakhogy a nagyok jobban ki tudják védeni, illetve jobban el tudják viselni a piaci ármozgásokat. Az a társaság például, amely az év korábbi szakaszában, olcsóbban még saját maga tároltatott be földgázt, most használhat a készleteiből. Az a kereskedő pedig, amely szintén olcsón tároltatott be, most jót kaszálhat, ha azt most drágábban eladja.

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