Gázársokk jöhet Magyarországon: elképesztően drágul az energiahordozó

Magyarország éves gázigénye 8-8,5 milliárd köbméter. Ennek kielégítésébe a 4,5 milliárd köbméteres orosz forrás mellett besegít az évi 2 milliárd körüli belföldi termelés és a világ számos tájáról érkező, további 2-2,5 milliárd köbméter behozatal. A felhasznált gázból évente mintegy 3 milliárd köbmétert vásárol meg a lakosság és a mikrovállalkozói szektor, döntően kedvezményes áron. A fennmaradó 5,5 milliárd köbméter az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóké.

Vagyis, míg a lakosság által elhasznált 3 milliárd köbméter gáz drágulásának a levét közvetlenül a költségvetés issza, a többi vásárlóét a saját gazdálkodásuk, versenyképességük.

Az 5,5 milliárd köbméter egy jelentős részét az energiaipar használja áram- és hőtermelésre, vagyis a rezsikasszát ezen az ágon is csapolni kell. Sok gázt használ továbbá, részben alapanyagként a vegyipar és a műtrágyagyártás (ezért is rendkívül drága most a műtrágya), valamint energiahordozóként az ipari több ága.

Rosszul járhatnak a későbbieken a kkv-k is

Kisebb, de annál fontosabb gázpiaci súlyt képviselnek a kis- és középvállalkozások. Ez az a kör, amelynek cégei tíznél több főt foglalkoztatnak, az éves nettó árbevételük vagy a mérlegfőösszegük nem nagyobb 2 millió eurónak megfelelő forintnál. A kkv-k 2022 derekán szorultak ki az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról „rezsicsökkentés csökkentése", részeként, a világpiaci áram- és gázárak akkori elszabadulása miatt.

A kkv-k közvetlenül az energiakereskedőktől vásárolnak. Attól függően, hogy milyen konstrukcióban szerződtek, jelenleg vagy megúszták egyelőre a drágulás kedvezőtlen hatását, vagy erősen szenvednek a magas gázáraktól, vagy csak részben érinti őket.

Védettségük vagy kitettségük 1-2 évre szól gázvásárlási szerződésük időtartamától függően. A magas gázárak most legkevésbé azokat a fix áras szerződéssel rendelkező kkv-ket sújtja, amelyek a mostaninál alacsonyabb árban állapodtak meg. Igaz, viszont így eleshetnek a piaci árak eséséből eredő előnyből is, amíg le nem jár a szerződésük, de most nem ez látszik a trendnek.