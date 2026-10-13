Nem csodaszer: Az uniós pénzek a költségvetést rendbe tehetik, de a gazdasági növekedést csak mérsékelten élénkítik

A költségvetési hiányra gyakorolt hatás ennél kisebb lehet: az RRF-megállapodás teljes nettó hatása 491 milliárd forinttal, a GDP mintegy 0,5 százalékával javíthatja az idei egyenleget.

További előnyt jelenthet, hogy az uniós támogatások egyes beruházások finanszírozását átvehetik a hazai költségvetéstől, így más kiadásokra szabadulhatnak fel források.

A forint és az állampapírhozamok is profitálhatnak

Az uniós pénzek beérkezésének közvetett pénzügyi hatásai szintén jelentősek lehetnek. Az Európai Unióval fennálló viták rendeződése és a támogatásokhoz való hozzáférés javíthatja Magyarország befektetői megítélését, mérsékelheti az ország kockázati prémiumát, ezáltal pedig az állampapírhozamokat és a kamatkiadásokat is.

A GKI elemzése szerint a jelenlegi hozamszintek mellett az államháztartás bruttó kamatkiadásai a GDP 3,8 százalékáról 2028-ra 3,1 százalékra csökkenhetnek.

A forint erősödése ugyancsak kedvezően befolyásolhatja az adósságmutatót. A gazdaságkutató számításai alapján az árfolyam 10 forintos erősödése önmagában 0,7 százalékponttal csökkentheti a GDP-arányos államadósságot.



