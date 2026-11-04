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A kínálat csaknem 60 százaléka kiszorul a Wekerle Pluszból.

Magyar Nemzet
2026. 11. 04. 10:49
Bezuhant a lakásépítési kedv, miután kifutottak az előző kormány alatt indított beruházások
A jelenlegi építkezések még befejeződnek, de az új engedélyek száma nem sok jót ígér Fotó: Havran Zoltán

Az ingatlan.com kínálatából 4547 új építésű ingatlan felel meg a Wekerle Plusz feltételeinek, ami a teljes új építésű kínálat 42 százaléka. A településtípusok között nagyok a különbségek. Budapesten 916 új lakás és ház fér bele a programba, ez a kínálat 16 százaléka. A fővárosban a medián négyzetméterár 1,71 millió forint, vagyis a programhatár fölött van. A megyei jogú városokban 1438 ingatlan, a kínálat 77 százaléka felel meg. A községekben ez az arány 83 százalék

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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