Bezuhant a lakásépítési kedv, miután kifutottak az előző kormány alatt indított beruházások

Az ingatlan.com kínálatából 4547 új építésű ingatlan felel meg a Wekerle Plusz feltételeinek, ami a teljes új építésű kínálat 42 százaléka. A településtípusok között nagyok a különbségek. Budapesten 916 új lakás és ház fér bele a programba, ez a kínálat 16 százaléka. A fővárosban a medián négyzetméterár 1,71 millió forint, vagyis a programhatár fölött van. A megyei jogú városokban 1438 ingatlan, a kínálat 77 százaléka felel meg. A községekben ez az arány 83 százalék