Visszaszerezné a kormány a budapesti repülőteret

Ismét többségi tulajdont szerezne a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető cégben a magyar állam – értesült lapunk. Tárgyalások indulhatnak a súlyosan elhibázott 2005-ös privatizáció visszafordítására. A cél, hogy a hazai közlekedési infrastruktúra egyik legfontosabb, a gazdaságfejlesztés és a turizmus szempontjából is stratégiai jelentőségű eleme újból magyar kézbe kerüljön.

A fővárosi repteret üzemeltető Budapest Airportot pillanatnyi költségvetési szempontoknak engedve adta el a baloldali kormányzat 2005-ben, Gyurcsány Ferenc miniszterelnökségének idején.

A magyar érdekekkel ellentétes megállapodás szerint az állam mindössze az árbevétel fél százalékát kitevő éves vagyonkezelési díjban részesülhet. A tulajdonos által végrehajtott repülőtéri fejlesztések finanszírozási kamatterhe miatt gyakran ebből sem látott egy fillért sem a hazai költségvetés.

A többségi részvénycsomag tulajdonosának az értékesítési tervei miatt nem jártak sikerrel a nagyobb tulajdonrész megszerzésére irányuló kormányzati tervek 2010 után. A vagyon további leértékelődésének az elkerülésére az állam 2011-ben lehívta az akkor még meglévő, 25 százalék plusz egy szavazatnyi részvénycsomagra vonatkozó eladási opciót.

A koronavírus-járvány világszerte drasztikus mértékben vetette vissza a légi közlekedés teljesítményét. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a tavalyelőtti, 16 milliót felülmúló rekordértékhez képest 2020-ban háromnegyedével kevesebb, 3,8 millió utas fordult meg.

Az üzemeltető jelenlegi tulajdonosai között a szakmai befektető mellett profitorientált befektetési és nyugdíjalapok is megtalálhatók, amelyek a jelenlegi helyzetben nyitottak lehetnek az értékesítésre.

Iparági forrásokból lapunk úgy értesült, hogy a többségi tulajdon megszerzésének az előkészítése Palkovics László, az innovációs tárca vezetőjének a feladata lehet.

Magyar cégek érdeklődnek a befektetés iránt

Újra magyar kézbe kerülhet a ferihegyi repülőtér, ugyanis egy hazai vállalatokból és üzletemberekből álló konzorcium visszavásárolná a repteret üzemeltető céget – számolt be róla a Magyar Nemzet tavaly októberben. A magyar befektetői konzorcium egyik tagja, az ingatlanbefektetésekkel foglalkozó Indotek-csoport vezérigazgatója, Jellinek Dániel akkor megerősítette, hogy üzleti tárgyalásokat folytat a Budapest Airport megvásárlásáról, ám a bizalmas jellegű egyeztetésekről további tájékoztatást nem adott. A Budapest Airportnak jelenleg három külföldi tulajdonosa van: egy szingapúri állami befektetési alap, egy kanadai nyugdíjalap és egy reptereket működtető, szintén kanadai cég. Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezető elemzője azt nyilatkozta, korántsem mindegy, hogy hazai vagy külföldi magánkézben van Magyarország légiközlekedési központja, nem mindegy, hogy a profit az országban marad vagy külföldre kerül. Emellett számos kritika érte a repteret működtető céget a beruházások elmaradásáért, az utasok kiszolgálásának alacsony színvonaláért. Csak határozott kormányzati fellépés hatására volt hajlandó a Budapest Airport megszüntetni a fapados gépek kiszolgálását végző ideiglenes utasbeszállító létesítményt, az úgynevezett bádogterminált. Az is furcsa, hogy egymásnak ellentmondó nyilatkozatok látnak napvilágot arról, miért nem kezdődhet meg a repülőtér kötöttpályás kapcsolatának a megépítése. Kormányzati szereplők nyilatkozatai szerint az ok az, hogy a Budapest Airport bérleti díjat kérne a terület használatáért, míg a cég ezt cáfolja.