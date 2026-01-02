Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

2026: baljós árnyak

2026: baljós árnyak.

Bálint Botond
2026. 01. 02. 7:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bálint Botond, PestiSrácok : „Most szólok, hogy rengeteg mindenből jöhetünk ki rosszul 2026-ban. Szily Nóra újévi interjút is csinál Magyar Péterrel, túl közel repül egy ukrán drón Putyinhoz, Magyar Péter talál egy újabb olyan kórházi mosdót, amelyben nincs papírtörülköző. Hadházy Ákos nem nyer Zuglóban. Hadházy Ákos nyer Zuglóban. A MAN legújabb barátnője sem bírja pár hónapnál tovább.”


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.