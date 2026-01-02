2026: baljós árnyak.

Bálint Botond, PestiSrácok : „Most szólok, hogy rengeteg mindenből jöhetünk ki rosszul 2026-ban. Szily Nóra újévi interjút is csinál Magyar Péterrel, túl közel repül egy ukrán drón Putyinhoz, Magyar Péter talál egy újabb olyan kórházi mosdót, amelyben nincs papírtörülköző. Hadházy Ákos nem nyer Zuglóban. Hadházy Ákos nyer Zuglóban. A MAN legújabb barátnője sem bírja pár hónapnál tovább.”



