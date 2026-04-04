Rába Tímea: Magyar Péter hiteltelen, komoly kockázatot jelent

A Borsnak adott interjújában Rába Tímea arról beszélt, hogy a háború veszélye, a migráció és az ország jövője miatt döntött a nyílt politikai kiállás mellett, és úgy látja, hogy a választás kimenetele meghatározó lehet Magyarország biztonsága szempontjából.

2026. 04. 04. 20:41
Rába Tímea sokáig távol tartotta magát a nyílt politikai szerepvállalástól, de akkor döntött a megszólalás mellett, amikor úgy érezte, hogy a háború következményei már a saját családját, különösen két fiát is fenyegethetik – mondta el a Borsnak. Hozzátette: ekkor jutott arra, hogy nem maradhat csendben, és családja is támogatta ebben a döntésben.

Az egykori modell, műsorvezető az interjúban arról is beszélt, hogy

nyilvános kiállása után súlyos támadások érték a közösségi médiában, köztük halálos fenyegetések és személyes sértések is.

Ezek nehéz helyzetbe hozták, de a családja támogatása átsegítette a mélypontokon. Szerinte a Tisza-szimpatizánsokkal nem lehet érdemi vitát folytatni, mert úgy tapasztalta, hogy sok kérdésben teljesen eltérő valóságképből indulnak ki.

Rába Tímea markáns véleményt fogalmazott meg Magyar Péterről is: úgy látja, hogy politikailag tapasztalatlan, és komoly kockázatot jelentene, ha az ország élére kerülne. Felidézte, hogy 

Magyar Péter korábban még Orbán Viktort támogatta, mostani fellépését pedig hiteltelennek tartja.

A választás tétjét a biztonságban, a stabilitásban, a migráció kérdésében, Ukrajna uniós csatlakozásában, valamint az energia- és üzemanyagárak alakulásában látja.

Rába Tímea abban bízik, hogy

a választók a szavazófülkében higgadtan mérlegelik majd, milyen következményei lehetnek annak, ha nem a jelenlegi kormány folytatja a munkát.

Borítókép: Rába Tímea (Fotó: Rába Tímea)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
