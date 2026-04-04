Rába Tímea: Magyar Péter hiteltelen, komoly kockázatot jelent

Rába Tímea sokáig távol tartotta magát a nyílt politikai szerepvállalástól, de akkor döntött a megszólalás mellett, amikor úgy érezte, hogy a háború következményei már a saját családját, különösen két fiát is fenyegethetik – mondta el a Borsnak. Hozzátette: ekkor jutott arra, hogy nem maradhat csendben, és családja is támogatta ebben a döntésben.

Az egykori modell, műsorvezető az interjúban arról is beszélt, hogy

nyilvános kiállása után súlyos támadások érték a közösségi médiában, köztük halálos fenyegetések és személyes sértések is.

Ezek nehéz helyzetbe hozták, de a családja támogatása átsegítette a mélypontokon. Szerinte a Tisza-szimpatizánsokkal nem lehet érdemi vitát folytatni, mert úgy tapasztalta, hogy sok kérdésben teljesen eltérő valóságképből indulnak ki.

Rába Tímea markáns véleményt fogalmazott meg Magyar Péterről is: úgy látja, hogy politikailag tapasztalatlan, és komoly kockázatot jelentene, ha az ország élére kerülne. Felidézte, hogy

Magyar Péter korábban még Orbán Viktort támogatta, mostani fellépését pedig hiteltelennek tartja.

A választás tétjét a biztonságban, a stabilitásban, a migráció kérdésében, Ukrajna uniós csatlakozásában, valamint az energia- és üzemanyagárak alakulásában látja.

Rába Tímea abban bízik, hogy