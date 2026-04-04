Gianni és Miki ezúttal hazánk legjobb mangalicasonkáját kereste meg

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós kóstolt már kovászos kenyeret, sajtot, chilit, kolbászt és bort, a mostani adásban pedig, amit a Hír TV-n április 5-én, 11 órakor nézhetnek meg, meg kell találniuk Magyarország legjobb érlelt mangalicasonkáját – derül ki a Mindmegette oldaláról.

Az érlelés egy hosszabb folyamat, amely során a sonkát sózzák, majd kontrollált körülmények között – gyakran hónapokig vagy akár évekig – pihentetik. Ez idő alatt a hús veszít a nedvességtartalmából, miközben az ízek koncentrálódnak. Az érlelt sonkák azért számítanak prémium terméknek, mert intenzívebb, mélyebb az ízük, feszesebb, mégis omlós állagúak, jellegzetes, kissé diós, édeskés aromákat tartalmaznak.

Pesti István Michelin-csillagos séf konyhájára csakis minőségi alapanyagok kerülhetnek. A tatai Platán Gourmet étterem konyhafőnökének bőven van már tapasztalata abban, hogy mire figyeljen, ha érlelt sonkát választ. Pesti István pontos útmutatást ad Gianninak és Mikinek, hogy mik azok a főbb szempontok, ami alapján ki tudják választani a jó sonkát. A műsorban még azt is elárulja, mire figyel, amikor mangalica sonkát kóstol, milyen ízre kell számítani, mi az ami az állagnál a legfontosabb, és még a sonka színéről is beszél a séf.