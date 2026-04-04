Az intézmény a Neukölln városrészben épül, és mintegy 188 gyermek számára biztosítana férőhelyet. A projekt teljes költsége körülbelül ötmillió euró, amelyből 4,2 millió eurót közpénzből állnak. A kivitelezést a BNIG nevű nonprofit szervezet végzi, amely saját állítása szerint gyermek- és ifjúsági programokkal foglalkozik, írja a Junge Freiheit.
Milliós támogatásból épülhet vitatott hátterű iszlám óvoda Berlinben
Komoly vitát váltott ki Berlinben egy új, állami támogatással épülő iszlám óvoda ügye. A berlini szenátus ugyanis több millió euróval finanszírozza a beruházást, miközben a fenntartó szervezettel kapcsolatban felmerültek szélsőséges kötődésekre utaló gyanúk.
A beruházás azonban több szempontból is kérdéseket vet fel. A beszámolók szerint a szervezet működése kevéssé átlátható: nincs nyilvános honlapja és elérhetőségei is korlátozottak. Emellett az önerő forrása sem tisztázott, ami tovább növeli a bizonytalanságot a projekt körül, írta a Berliner Zeitung.
Iszlám szélsőséges vádak
A legnagyobb aggodalmat ugyanakkor azok az információk váltották ki, amelyek szerint a fenntartó környezetében felmerülhetnek kapcsolatok egy síita iszlamista közeghez, amelynek szálai akár Iránig is elérhetnek. Bár közvetlen bizonyíték egyelőre nem áll rendelkezésre, a feltételezések így is komoly politikai vitát generáltak.
A támogatás jelentős részét – mintegy 3,5 millió eurót – már ki is fizették. A finanszírozási döntés még Sandra Scheeres korábbi oktatási szenátor hivatali idejében született. Azóta azonban a városi adminisztráción belül is nőtt a kétely azzal kapcsolatban, hogy a projekt megfelelően előkészített volt-e, illetve hogy jogilag és politikailag még leállítható-e.
Berlinben évek óta napirenden van a vallási jelképek – például a fejkendő – használata a gyermekek körében, különösen az oktatási intézményekben. A kérdésben eddig nem született egységes szabályozás, ami tovább növeli a feszültségeket.
Borítókép: Három muszlim nő Cottbus belvárosában (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Patrick Pleul)
