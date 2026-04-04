Milliós támogatásból épülhet vitatott hátterű iszlám óvoda Berlinben

Iszlám szélsőséges vádak

A legnagyobb aggodalmat ugyanakkor azok az információk váltották ki, amelyek szerint a fenntartó környezetében felmerülhetnek kapcsolatok egy síita iszlamista közeghez, amelynek szálai akár Iránig is elérhetnek. Bár közvetlen bizonyíték egyelőre nem áll rendelkezésre, a feltételezések így is komoly politikai vitát generáltak.

A támogatás jelentős részét – mintegy 3,5 millió eurót – már ki is fizették. A finanszírozási döntés még Sandra Scheeres korábbi oktatási szenátor hivatali idejében született. Azóta azonban a városi adminisztráción belül is nőtt a kétely azzal kapcsolatban, hogy a projekt megfelelően előkészített volt-e, illetve hogy jogilag és politikailag még leállítható-e.

Berlinben évek óta napirenden van a vallási jelképek – például a fejkendő – használata a gyermekek körében, különösen az oktatási intézményekben. A kérdésben eddig nem született egységes szabályozás, ami tovább növeli a feszültségeket.