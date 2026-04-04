Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Milliós támogatásból épülhet vitatott hátterű iszlám óvoda Berlinben

Komoly vitát váltott ki Berlinben egy új, állami támogatással épülő iszlám óvoda ügye. A berlini szenátus ugyanis több millió euróval finanszírozza a beruházást, miközben a fenntartó szervezettel kapcsolatban felmerültek szélsőséges kötődésekre utaló gyanúk.

Magyar Nemzet
Forrás: Junge Freiheit2026. 04. 04. 19:33
Három muszlim nő Cottbus belvárosában Fotó: Patrick Pleul Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az intézmény a Neukölln városrészben épül, és mintegy 188 gyermek számára biztosítana férőhelyet. A projekt teljes költsége körülbelül ötmillió euró, amelyből 4,2 millió eurót közpénzből állnak. A kivitelezést a BNIG nevű nonprofit szervezet végzi, amely saját állítása szerint gyermek- és ifjúsági programokkal foglalkozik, írja a Junge Freiheit.

 Az épülő bölcsőde Berlin-Neuköllnben (Fotó: Képernyőkép)

A beruházás azonban több szempontból is kérdéseket vet fel. A beszámolók szerint a szervezet működése kevéssé átlátható: nincs nyilvános honlapja és elérhetőségei is korlátozottak. Emellett az önerő forrása sem tisztázott, ami tovább növeli a bizonytalanságot a projekt körül, írta a Berliner Zeitung.

Iszlám szélsőséges vádak

A legnagyobb aggodalmat ugyanakkor azok az információk váltották ki, amelyek szerint a fenntartó környezetében felmerülhetnek kapcsolatok egy síita iszlamista közeghez, amelynek szálai akár Iránig is elérhetnek. Bár közvetlen bizonyíték egyelőre nem áll rendelkezésre, a feltételezések így is komoly politikai vitát generáltak.

A támogatás jelentős részét – mintegy 3,5 millió eurót – már ki is fizették. A finanszírozási döntés még Sandra Scheeres korábbi oktatási szenátor hivatali idejében született. Azóta azonban a városi adminisztráción belül is nőtt a kétely azzal kapcsolatban, hogy a projekt megfelelően előkészített volt-e, illetve hogy jogilag és politikailag még leállítható-e.

 Berlinben évek óta napirenden van a vallási jelképek – például a fejkendő – használata a gyermekek körében, különösen az oktatási intézményekben. A kérdésben eddig nem született egységes szabályozás, ami tovább növeli a feszültségeket.

Borítókép: Három muszlim nő Cottbus belvárosában (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Patrick Pleul) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
