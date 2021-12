„Rutinná vált az életünkben a védekezés”

– A franciák betartják a szabályokat, ugyanis azt akarják, hogy minél előbb vége legyen a járványnak

– emelte ki lapunk megkeresésére Matthieu, aki Saint-Tropez-ban lakik, de gyakran jár Párizsban is. Mint mondta, a többség elfogadja a korlátozó intézkedéseket, nem hibáztatja az államot, szerinte inkább a bevándorlók gerjesztik a tiltakozási hullámot. A franciaországi lakos ezzel arra a december 18-i megmozdulásra reagált, amikor is a koronavírus elleni oltás kötelezővé tétele és a védőoltás felvételét bizonyító igazolvány bevezetése, valamint a járványügyi korlátozások ellen tüntettek Párizsban. Hozzátette: kisebb településeken nem érződik annyira az oltásellenesség, mint a nagyobb városokban. Elmondta azt is, hogy az emberek mindenhol kötelezően hordják a maszkot, rutinná vált az életükben a védekezés, ugyanakkor a francia fővárosban a közlekedés „megbolondult”, mert mindenki autóval jár. A Rennes-ben élő Gergely hasonló véleményen van:

szerinte a többség civilizáltan viseli a mindennapok korlátozásokkal kapcsolatos kihívásait.