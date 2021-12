Vasszigor uralkodik Németországban a járvány miatt

– A páromat nem fogják beengedni a kórházba a vajúdásra, csak az utolsó fél órára. Mindenkiből felháborodást váltott ki a hír, hiszen ha már bent van a párom fél órát, akkor miért nem lehet bent akár három órát? Szülés után pedig csak két órát lehet bent a gyermekágyi részlegen. A kórházakban ráadásul már a 2G plusz szabály van érvényben, ami azt jelenti, hogy csak oltottak és gyógyultak mehetnek be az intézményekbe, utóbbiak kizárólag negatív PCR-teszt ellenében – vázolta fel lapunknak Koch Petra, milyen szülési körülményekre számíthat. Hozzátette: májusban munkahelyéről is elküldték betegszabadságra, ugyanis tavasszal még nem oltották a várandós nőket, rájuk csupán két hónappal ezelőtt terjesztették ki az oltási akciót.

A fiatal lány elmondta, nem csak az egészségügyi intézményeket érintik a szigorú szabályok, azok az élet minden területére kihatnak, beleértve az ünnepeket is.

A kormány keddi közleménye szerint a családi eseményeken és egyéb magánrendezvényeken legfeljebb tízen vehetnek részt, ha beoltatták magukat vagy átestek a fertőzésen. Az oltatlanokra továbbra is az a szabály vonatkozik, hogy kizárólag háztartásuk tagjaival és még egy háztartásból legfeljebb két emberrel találkozhatnak. Szilveszterkor tilos lesz a gyülekezés és nem szabad tűzijátékokat árusítani, használni. Olaf Scholz kancellár ismertette, az éjszakai szórakozóhelyek sem lehetnek nyitva. – Körülbelül négy hete még nyitva voltak a diszkók, azokat mára már teljesen bezárták, és a színházakat is. Nincsenek karácsonyi vásárok sem, ahol viszont mégis megrendezték őket, ott a 2G-szabályok érvényesek, és adomány gyanánt két eurót kell fizetni a belépéshez. A környékünkön két karácsonyi vásárról tudok, de azoknak sem volt sok haszna, ugyanis az emberek nem mentek el – számolt be róla Koch Petra.

A drezdai adventi vásár bezárt standjai. Fotó: Robert Michael

A jelenleg érvényes járványügyi szabályok értelmében kizárólag az élelmiszerboltokban elég a maszkviselés, más üzletekbe – például a ruhaboltokba – csak oltottak és a betegségből felgyógyultak mehetnek be.

Koch Petra elmondta, a szabályok betartását nagyon szigorúan ellenőrzik, és valóban nem engedik be az embereket a boltokba, ha nem teljesülnek a feltételek. Ugyanakkor a dolgozók helyzete sem könnyű, ugyanis nemrégiben bevezették a 3G-szabályt: többnyire csak azok dolgozhatnak, akik beoltatták magukat, átestek a betegségen vagy negatív teszttel tudják igazolni, hogy nem fertőzöttek. November 14-e óta a németek Magyarországot és Ausztriát is a piros kategóriába sorolják, ennek értelmében csak azok léphetnek be az országba, akik igazolni tudják a védettségüket.

Németországban november vége óta napról napra kevesebb új fertőzöttet regisztrálnak, kedden 65 ezer alá esett az új betegek száma, az elhunytaké azonban egyre magasabb: kedden 510 halálesetről számolt be a kormány. Az oltások beadása ugyanakkor gyors ütemben zajlik: a több mint 83 milliós lakosság 70,3 százaléka kapta meg mindkét oltást, 32,6 százalékuk pedig már az emlékeztető oltást is felvette. Karl Lauterbach szövetségi egészségügyi miniszter azonban arra hívta fel a figyelmet tegnap, hogy nem lehet megakadályozni, hogy az új típusú koronavírus omikron nevű variánsa elindítsa a koronavírus-járvány újabb, ötödik hullámát. A politikus egyúttal az oltások beadására buzdította a németeket, ugyanis a vakcina megoldás lehet arra, hogy csökkenni kezdjen az áldozatok száma.