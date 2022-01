Lapozó: Spanyolországban saját kriptovalutát kapnak az LMBTQ-társadalom tagjai

Az LMBTQ személyeket kezelő stockholmi főorvos úgy nyilatkozott, hogy „szifiliszben fürdünk”

A stockholmi Södersjukhuset klinika főorvosa, aki elsősorban homoszexuális férfiakkal, és a velük nemi kapcsolatot létesítő transzszemélyekkel foglalkozik, úgy fogalmaz, hogy „fürdünk a szifiliszben”. Finn Filén hozzátette, „ez a betegség elsősorban a stockholmi meleg férfiak körében vetette meg a lábát és nagy ütemű terjedése egyre nagyobb problémát jelent”. Szerinte a növekedés annak köszönhető, hogy az emberek már nem tartanak annyira a nemi betegségektől, elsősorban a HIV-fertőzés kezelésében elért eredmények miatt. A jól kezelt HIV-es ma már védekezés nélkül folytathat nemi kapcsolatot. „Az emberek alapvetően nem félnek annyira, ezért nem is olyan jók az óvszerhasználatban, mint a ’90-es években, amikor a túlélés kérdése volt, hogy elkerüljék a megfertőződést”. A fenti három betegség terjedése elsősorban óvszerrel lenne megelőzhető, ám sok tünetmentes hordozó könnyedén terjeszti ezen betegségeket, elsősorban ezért ugrott meg a szifiliszes betegek száma, mondta el a főorvos.

Forrás: AFTONBLADET

Feljelenti a spanyol kormányt Madrid elnöke az uniós pénzek egyenlőtlen elosztása miatt

Madrid elnöke, Isabel Díaz Ayuso fellebbezést nyújt be a Legfelsőbb Bírósághoz egy októberi döntés miatt, amelynek értelmében a központi kormány, Madrid kizárása mellett, a korábban megállapított támogatáson túl, extra foglalkoztatási keretet folyósított négy autonóm közösségnek: Baszkföldnek, Navarrának, Extremadurának és Valenciának. A kormányzótanács szerdai ülése után tartott sajtótájékoztatón Javier Fernández-Lasquetty, Madrid gazdasági- és pénzügyminisztere előterjesztette a fellebbezést, az összesen 9 millió euró elosztása miatt. Lasquetty úgy fogalmazott: a Sánchez-kormány „önkényesen és átláthatatlanul” döntött a pénzek szétosztásáról, ráadásul nem derült ki, hogy a többi régió miért maradt ki az elosztásból, diszkriminatív módon. Madrid tavaly október végén levelet küldött a kormány második alelnökének, Yolanda Díaznak, amelyben magyarázatot kért a történtekre, erre azonban azóta sem érkezett válasz. Galícia vezetője, Alberto Núñez Feijóo csütörtökön jelezte: csatlakozik Madrid elnökéhez és követeli Pedro Sánchez kormányától, hogy semmisítse meg az európai pénzeszközök „indokolatlan” elosztásáról szóló döntést.

Forrás: VOZPOPULI.COM

Dánia is megkezdi a negyedik oltás beadását

Dánia egészségügyi minisztere, Magnus Heunicke szerdán jelentette be, hogy az országban megkezdik a koronavírus elleni védőoltások negyedik dózisának a beadását. Első körben a legveszélyeztetettebb csoportok vehetik fel a negyedik szérumot, ők ugyanis már hónapokkal ezelőtt, a harmadik oltási kör legelején vették fel az első emlékeztető oltásukat. A negyedik oltásra Dániában először az immunhiányos és daganatos betegségekben szenvedők és az artritiszes betegek lesznek jogosultak. Heunicke egyúttal bejelentette, hogy a lakosság átoltottságának köszönhetően Dániában sikerült ismét kontrollálható szintre visszaszorítani a vírus terjedését, ezért az országban enyhítések következnek. Vasárnaptól ismét kinyithatnak a kulturális intézmények, azonban a belső terekben ötszáz főben maximalizálják a vendégek számát. Az éttermek és a bárok továbbra is bezárnak este tizenegy órakor, alkoholt pedig nem szolgálhatnak fel este tíz és reggel öt óra között.

Az oltási igazolások a második oltás felvétele után mindössze öt hónapig maradnak érvényesek. Az első emlékeztető oltás után – amelyet a dánok 54,6 százaléka vett fel eddig – az igazolások érvényessége egyelőre határidő nélküli. Dánián kívül eddig Izrael és Chile kezdte már meg a negyedik oltás beadását.

Forrás: BFMTV.COM

Spanyolországban saját kriptovalutát kapnak az LMBTQ-társadalom tagjai

A spanyol homoszexuálisokra használt „maricón” szó alapján „maricoin” névre keresztelték a kriptovalutát, vagyis azt a digitális fizetőeszközt, amely már jelenleg is használható az LMBTQ-közösségben. Az ötlet mögött egy spanyol üzletember, Juan Belmonte áll, aki szerint óriási lesz a kereslet a különleges kriptovalutára; már most várólista alakult ki azok között, akik hozzá szeretnének jutni. A YouTube-on közel 14 ezres megtekintést felhalmozott promóciós videóban Belmonte azt állítja, hogy a valuta olyan embereken fog segíteni, „akik nem rendelkeznek azonos jogokkal", utalva ezzel az LMBTQ-közösség helyzetére a világ különböző pontjain. Úgy fogalmazott: „ez egy büszkén született kriptovaluta, amely az egyenlőségért és a diszkrimináció minden fajtája ellen küzd". Az első tulajdonosok már a december 31-ei szilveszteri bulin való részvételüket is kifizethették a „maricoinnal” bizonyos LMBTQ-intézményekben, így például a madridi Chuecában, a gran canariai Maspalomasban, de Ibizán és Barcelonában is lehetett rendezni vele pénzügyi tranzakciókat. Belmonte tervei szerint 2022 végére a „maricoin” felhasználhatósági körét jelentősen bővítik.

Forrás: ELCONFIDENCIAL.COM

Képjavaslat: Juan Belmonte, spanyol üzletember