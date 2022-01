Rekordot döntött a Lampedusába érkezett bevándorlók száma

A kedvezőtlen téli időjárás ellenére még mindig ezrek indulnak útnak Afrikából, hogy a földközi-tengeri migrációs útvonalon keresztül elérjék Európát. Az olaszországi Lampedusára kedden összesen 280 bevándorló érkezett. Az egyiptomi, bangladesi, szudáni és mali migránsok Líbiában szálltak csónakba, ahol a parti őrségnek mindösszesen nyolc illegális bevándorlócsoportot, vagyis 57 személyt sikerült feltartóztatnia.

A migrációs útvonal ráadásul újabb tragédia színterévé vált kedd hajnalban: hét bangladesi bevándorló vesztette életét a tengeren való átkelés közben.

Az olasz parti őrség hajói a helyszínen részt vettek a mentésben, a felvett személyek közül azonban többen még a fedélzeten, a partra szállás előtt kihűlés következtében elhunytak. – Még egy tragédia, újra ártatlan embereket siratunk – nyilatkozta az eset kapcsán Salvatore Martello, Lampedusa polgármestere.

– Ezer nehézség közepette fáradozunk, miközben az olasz kormány és Európa megfeledkezett Lampedusáról és lakosairól. Ha nem történnek változások, nem sokáig bírjuk így tovább – tette hozzá a polgármester. Az agrigentói ügyészség ismeretlen tettesek ellen indított vizsgálatot a hajnali szerencsétlenség ügyében, az esetleges embercsempészek felelősségre vonása érdekében.

– Lampedusa minden bajba jutott megsegítésére kész, ám a helyi lakosokkal szemben tisztességtelen, hogy a civil hajók is itt akarják partra tenni a bevándorlókat. Az ide érkezők nyolcvan százalékát már így is Lampedusa fogadja be – tette felelőssé a történtekért a sziget polgármestere Lucia Lamorgese belügyminisztert.

Anna Maria Bernini, a Hajrá, Olaszország! szenátorasszonya pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy rekordszámú bevándorló érkezett idén Olaszországba. A politikus úgy véli, Lampedusa nem válhat a civil hajók migránstáborává. Hangoztatta, a tengeren bajba jutottakat nem szabad veszni hagyni, aki azonban nem jogosult menedékkérelemre, azt azonnal ki kell utasítani Olaszországból. Kitért arra a felháborító jelenségre is, hogy egyre több illegális bevándorló azzal próbálja elkerülni a hazájába való visszatoloncolást, hogy nem hajlandó az utazáshoz szükséges koronavírustesztnek alávetni magát. A migrációs nyomás óriási a földközi-tengeri útvonalon, az olasz belügyminisztérium által közzétett hivatalos adatok szerint

az év eleje óta 2051 bevándorló érkezett Olaszországba. A múlt év ugyanezen időszakában számuk lényegesen kevesebb, 827 volt.