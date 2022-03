Akadozik a humanitárius folyosókon történő kimenekítés

Több mint egy tucatnyi humanitárius folyosót terveznek szombaton a civilek kimenekítésére a harcok sújtotta ukrajnai városokból – derült ki Kijevből származó információk szerint. A délkelet-ukrajnai Zaporizzsjából ismét elindult egy konvoj segélyszállítmányokkal és autóbuszokkal az ostromlott Mariupol kikötővárosba – közölte Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes. Ez már az ötödik kísérlet az Azovi-tengeren fekvő város elérésére. Eddig a megbeszélt humanitárius folyosók kialakítása nem valósult meg, a kudarcért mindkét fél a másikat hibáztatja. Az oroszbarát szakadárok közölték, hogy péntek reggel óta 217 civilt hoztak biztonságos területre Mariupolból. Verescsuk arról is beszámolt, hogy több, az ukrán fővárostól, Kijevtől északnyugatra fekvő helyen, köztük Hosztomel, Makariv és Borodjanka településeknél is léteznek folyosók a menekülők számára. Emellett az ország északkeleti részén, többek között Szumi városából is történtek újabb evakuálási kísérletek.

Az ukrán vezetés szerint az orosz erők támadásai pénteken is több helyszínen megakadályozták, hogy az úgynevezett humanitárius folyosókon civileket menekítsenek ki a háborúban érintett ukrán területekről, orosz közlések szerint viszont egyes településeknél az ukrán fél hibájából hiúsult meg az evakuálás. Verescsuk videóüzenetében közölte, hogy Mariupol kikötővárost orosz tüzérségi támadások miatt a távozni szándékozók nem tudták elhagyni, és az orosz erők Kijevnél is több autóbuszt megállítottak és visszaküldtek.

Néhány települést mindazonáltal sikerült evakuálni, a Kijev melletti Vorzelből például ezer embert elszállítottak

– tette hozzá az ukrán kormányfőhelyettes.

Mihail Mizincev vezérezredes, a humanitárius reagálásért felelős orosz tárcaközi koordinációs parancsnokság vezetője Moszkvában azt mondta, hogy Izjumból és Lozovojból az ukrán fél hibájából hiúsult meg az evakuálás. Szerinte az ukrán fél pénteken az orosz fegyveres erők által javasolt tíz humanitárius folyosó közül csak kettőt hagyott jóvá, és a maga részéről további négyet javasolt, amelyeket az orosz fél elfogadott. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy pénteki videóban arról beszélt, hogy az orosz erők átcsoportosítják erőiket, és valószínűleg Kijevet készülnek megtámadni. Úgy vélte, hogy Ukrajna túljutott a több mint két hete zajló háború stratégiai fordulópontján, és már csak idő kérdése, hogy mikor szabadítják fel az ukrán területeket.

Borítókép: Emberek menekülnek a Kijev közelében lévő Irpinyből 2022. március 7-én. (Fotó: MTI/AP/Emilio Morenatti)