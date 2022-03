Hatalmas a személyzeti hiány a horvát egészségügyi ellátórendszerben

Kétezer orvos és négyezer szakápoló hiányzik a horvát egészségügyi ellátórendszerből – írta a Vecernji List című horvát napilap hétfőn, a Horvát Egészségügyi Szakdolgozói Kamara adataira hivatkozva. Kiemelték: az ápolóhiány mindenhol egyre komolyabb problémát okoz, még azokban a kórházakban is, ahol egyelőre nincs súlyos orvoshiány. A kórházakban javultak valamelyest a körülmények, és van elegendő szakorvos, kritikus azonban helyzet az egészségügyi alapellátásban, amelyből több mint 400 háziorvos, gyermek- és nőgyógyász hiányzik – tették hozzá. Mario Gazic, a Horvát Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke elmondta: a nővérhiányra vonatkozó adatok három évvel ezelőttiek, és az egészségügyi minisztérium felkérésére újabb elemzésre készülnek.

Úgy tűnik azonban, hogy a helyzet most sokkal rosszabb

– hangsúlyozta.

Utalt arra, hogy a munkaügyi hivatalokban egyszerűen nincsenek alkalmazható nővérek, akik más európai uniós országokban is keresettek. A helyzet a tengermelléki megyékben a legrosszabb, ahol a középfogú végzettséggel rendelkező szakápolók inkább a turizmus felé fordulnak, mint hogy 6000 kunáért dolgozzanak – fogalmazott az igazgató. Rámutatott: a probléma elérte a zágrábi kórházakat is, ahol hosszú idő után ismét elkezdtek szakképzés nélküli kisegítő személyzetet foglalkoztatni, hogy tehermentesítsék az egészségügyi dolgozókat. Az alapellátásnak a lakosság egészségügyi szükségleteinek 80 százalékát kellene kielégítenie, és ezzel nagymértékben csökkentenie a kórházakra nehezedő nyomást, de egyre kevesebb a háziorvos is – tette hozzá. A Horvát Családorvosok Koordinációjának (KoHom) adatai szerint jelenleg a 2327 háziorvosi körzet közül 104 betöltetlen.

A helyzet pedig tovább romlik, mert a nyugdíjba vonuló orvosok helyett nincs utánpótlás. Már így is 300 háziorvos hiányzik a rendszerből, ami több mint félmillió embert érint

– közölték.

A horvát egészségügyi ellátórendszer alulfinanszírozott és drasztikusan túlterhelt, emellett egyre több orvos és egészségügyi szakdolgozó hagyja el az országot. Zágráb 2015-ben fogadta el azt a nemzeti fejlesztési tervet, amelyben vállalta, hogy az elkövetkező három évben stabilizálja és fenntarthatóvá teszi az egészségügyi rendszert. Ugyanakkor az eddigi kormányok minden kezdeményezése erős ellenállásba ütközött az orvosok és a betegek részéről is, legyen szó a kórházak vagy osztályok összevonásáról vagy az egészségügyi szolgáltatások drágulásáról.

Borítókép: A koronavírus elleni oltás felvételére váró emberek Zágrábban 2021. november 4-én. (Fotó: MTI/AP/Darko Bandi)