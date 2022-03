Líbiai zsoldosok csatlakozhatnak az orosz erőkhöz Ukrajnában

Halífa Haftar líbiai hadúr zsoldosokat ígért Moszkvának. A zsoldosok a tervek szerint az orosz csapatokat segítenék az ukrajnai harcokban – közölte helyi idő szerint vasárnap a Libyaobserver című tripoli hírportál az ukrán védelmi minisztériumra hivatkozva.

A tárca szerint a Kelet-Líbia nagy részét ellenőrzése alatt tartó Haftar a napokban tett moszkvai látogatásakor ígért zsoldosokat, akiknek szállítását a védelmi tárca szerint a Wagner orosz magánbiztonsági cég intézi majd, az orosz légierő repülőgépeivel.

Haftar magángépe szerdán landolt az orosz fővárosban, majd pénteken indult tovább Ausztriába, ezt követően pedig Olaszországba – tudósított a Libyan Observer. A korábban Haftar tanácsadójaként működő, majd ellene forduló Nomán Benothmán líbiai politikai elemző a lapnak elmondta: a magángépen a tábornok fiai utaztak, akik értesülése szerint az elmúlt tíz napban háromszor is Moszkvába látogattak. A 2011-ben káoszba süllyedt Líbiában évek óta tevékenykednek külföldi zsoldosok, egyebek között a Wagner orosz magánbiztonsági magáncéghez tartozó fegyveresek is. Mindeközben Rámi Abdurrahmán, az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontjának (OSDH) a vezetője nemrég arról számolt be, hogy értesülései szerint eddig több mint negyvenezer szíriai jelentkezett, hogy Oroszország oldalán harcoljon Ukrajnában. Hozzátette, hogy Oroszország 1100 dolláros havi fizetést ígér nekik az ukrajnai harcért, és elmondta, úgy tudja, hogy további 18 ezer ember irányításáért a Wagner-csoport lesz a felelős.