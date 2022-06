Az afrikai fiatalok fele akar nyugati országokba vándorolni

A nemrég közzétett felmérés szerint a franciák 65 százaléka elégedetlen a bevándorlás növekedésének jelenlegi tendenciájával, és úgy véli, hogy ez olyan égető probléma, amellyel foglalkozni kell. Arra a kérdésre, hogy túlságosan sok bevándorlót fogad-e be Franciaország, a válaszadók 65 százaléka válaszolt igennel. Ezzel szemben a válaszadóknak csak 35 százaléka nem ért egyet az állítással. A felmérés jelentős felfogásbeli különbséget tárt fel a generációk között. A 18–24 éves korosztály volt az egyetlen csoport, amelyik nem gondolta, hogy Franciaország túl sok bevándorlót fogad be. A korosztályba tartozók 60 százaléka nem értett egyet az állítással. Ezzel szemben az 50–64 évesek 72 százaléka, míg a 25–34 évesek 69 százaléka változtatna a jelenlegi, befogadáson alapuló migrációs politikán. A politikai ideológiákat figyelembe véve is egyértelmű volt a megosztottság. a szocialisták 65 százaléka, a környezetvédők 62 százaléka szerint nem túl magas a bevándorlás mértéke. Eközben a jobboldali LREM-támogatók 59 százaléka gondolja úgy, hogy túl magas a bevándorlás mértéke az országban, a jobbközép Les Républicains szimpatizánsok körében pedig ez az arány eléri a 95 százalékot. A Reconquête és a Nemzeti Összefogás hívei között egyöntetű volt a vélemény, 100 százalékuk értett egyet az állítással.