Lapozó: Baloldali vereség Svédországban, az erőszakhullám nem csillapodik

Párizsban harminc százalékkal nőtt a bejelentett szexuális erőszakok száma

A francia fővárosban egy év alatt harminc százalékkal nőtt a szexuális erőszak miatt tett feljelentések száma, közölte csütörtökön a Franceinfo közszolgálati rádióban Laure Beccuau párizsi államügyész. Az elmúlt nyarat a sorozatos nemi erőszakról és más szexuális bűncselekményekről szóló híradások és feljelentések jellemezték, a családon belüli erőszak áldozatainak száma pedig idén már 94-re emelkedett. Augusztus 31-én 24 órán belül négy nőt gyilkolt meg a házastársa, ismertette a lesújtó adatokat az államügyész. A látszólag valóban romló statisztikákkal kapcsolatban az államügyész azonban megjegyezte, hogy az elmúlt években sokat fejlődött a rendszerük. Beccuau egyúttal közölte, hogy a párizsi rendőrkapitányságok és az áldozatsegítő központok hamarosan szélesebb körben vetik majd be azt a korábban már kifejlesztett eszközt, a VeriFone-t is, amely lehetővé teszi, hogy a veszélyeztetett személyek ellenőrizzék, házastársuk felügyeli-e titokban a telefonjukat, például különválás után. A belügyminisztérium adatai szerint 2022 első hét hónapjában 764 felnőttkorú áldozat tett feljelentést az ellene Párizsban elkövetett nemi erőszak miatt, azaz csaknem minden nap négy nemi erőszakot jelentenek a francia fővárosban.

Forrás: Bfmtv.com

Baloldali vereség Svédországban, az erőszakhullám nem csillapodik

Miközben Stockholmban szerda este Magdalena Andersson szociáldemokrata miniszterelnök elismerte választási vereségét és bejelentette lemondását, az erőszakhullám tovább gyűrűzött Svédország-szerte. Sokak szerint a baloldal vereségének fő oka pont az ehhez hasonló erőszakos esetek számának növekedése volt. A rendőrségnek hat órán belül három településen is fegyvert kellett használnia, míg egy negyedik helyszínen egy dupla gyilkosság történt. Nem sokkal 19 óra után a rendőrök meglőttek egy 45 éves férfit a nyugat-stockholmi Södra Ängbyben, miután késsel fenyegette az utcán arra járó embereket, és nem engedelmeskedett a rendőri felszólításnak. Este 11 körül egy szintén 45 éves férfit értek lövések a hatóság részéről, aki lőfegyverrel fenyegetőzött Dél-Svédországban. A férfit súlyos, de nem életveszélyes sérülésekkel ápolják kórházban. Néhány órával később Lidköpingben támadt rendőrökre egy 25 éves férfi, akit a járőr hasba lőtt. A fiatalt súlyos, életveszélyes sérülésekkel kezelik. A három lövöldözéssel zárult intézkedés mellett két ember halálával járó fegyveres rablás is történt szerda este. A támadók egy ulricehamni lakásba hatoltak be, ahol eddig még tisztázatlan módon megölték az ott tartózkodókat.

Svédországban a lövöldözések általában bűnözői bandákhoz köthetők, a rendőrség viszonylag ritkán használ lőfegyvert. 2021-ben átlagosan kevesebb mint havi két alkalommal kellett a rendőröknek elsütniük a szolgálati pisztolyukat.

Forrás: Svenska Dagbledet, SVT

