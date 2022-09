Újjáépülőben a kijevi turizmus

Újra fellendül a kijevi turizmus?

A városnéző kirándulások már szinte visszatértek a normális kerékvágásba. Gyakran vannak akár húszfős csoportjaim is, a tematikus túrák vonzzák a legtöbb embert

– magyarázta a Deutsche Welle német közszolgálati tévécsatornának Olena Orosz kijevi idegenvezető.

Hozzátette: a belföldi turisták már kellő biztonságban érzik magukat ahhoz, hogy kisebb kirándulásokat tegyenek a fővárosban. Az idegenvezető arról is beszámolt, nemcsak helyiek, de a kelet-ukrajnai területekről érkező belföldi menekültek is szívesen vesznek részt a városnézéseken. Sok utazási iroda és idegenvezető ad kedvezményeket a fegyveres erők tagjainak, családoknak és gyermekeknek, továbbá a jótékonysági szervezetek is ajánlanak fel városnéző túrákat a menekültek számára.

Kilőtt orosz harci járművek Kijev belvárosában. Fotó: AFP/Antoni Lallican

Kijevben rengeteg a látnivaló, a leglátogatottabb nevezetességek közé tartozik az UNESCO világörökség részét képező Szent Szófia-székesegyház, valamint a Pecserszka lavra ortodox barlangkolostor. Mindkét intézmény már fogadja a látogatókat, a székesegyházban nemrégiben nyílt kiállítás a háború első hónapjaiban készített fotókkal. A kulturális élet a főváros más területein is újult erőre kapott az elmúlt hónapokban: megnyílt a Leszja Ukrajinka ukrán költőről elnevezett nemzeti akadémiai színház és a történeti múzeum is.

Amikor kirobbant a háború, az első napokban összepakoltuk a legértékesebb kiállítási tárgyainkat és biztonságos helyre szállítottuk őket

– ismertette Natalija Lihickaja, az április elején újranyitott történeti múzeum vezető kutatója.

A szakértő elmondta, a látogatók húszfős csoportokban egy időszaki kiállítást is megtekinthetnek az intézményben, amelyet a kijevi csata és a harcok hőseinek tiszteletére hoztak létre.

Aki pedig szórakozásra vágyna, az is megtalálhatja a neki tetsző programot Kijevben: a nyár folyamán esténként és hétvégente szabadtéri koncerteket rendeztek a parkokban és a metróállomásokon is egyre gyakrabban jelennek meg az utcazenészek.