Német államfő: Mindenkinek meg kell tanulnia szerényebben élni

Nincs alternatívája az Ukrajna elleni háborúja miatt Oroszországra kivetett európai uniós szankcióknak – jelentette ki a német államfő pénteken Berlinben. A német köztársasági elnök hozzátette:

Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt nehéz évek előtt áll Németország, és mindenkinek meg kell tanulni szerényebben élni.

Frank-Walter Steinmeier a Németország helyzetéről szóló beszédében kiemelte, hogy a háború a hazáját is érinti, és ezért nem nélkülözheti a gazdasági nyomásgyakorlás eszközét. Kifejtette: gyakran hall olyan kérdéseket, hogy nem ártanak-e a szankciók jobban Németországnak, mint Oroszországnak, és nem lehetne-e inkább mellőzni őket.

Az ilyen kérdéseket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert „a mögöttük lévő félelmek valósak”.

A szankciók, a fegyverszállítás, a kapcsolatok megszakítása mind-mind olyan eszköz, amely „nem egyeztethető össze a békés együttélésről alkotott elképzeléseinkkel”.

Ugyanakkor Németországnak az az érdeke, hogy felszámolja függőségét egy „olyan rendszertől, amely tankokat indít egy szomszédos ország ellen, és fegyverként használja az energiát” – mondta a német államfő.

A politikus szerint az újraegyesítés óta a legmélyebb válság vár a németekre.

Kaja Kallas észt miniszterelnököt idézve hozzátette:

Lehet, hogy az energia drágább lesz, de a szabadság megfizethetetlen

A német államfő hozzátette, hogy Németország „ellenszélbe” került, és „valószínűleg nem tudjuk ugyanolyan ütemben folytatni országunk sikertörténetét, mint az elmúlt három évtizedben”.

Ugyanakkor az állam nem hagyja magára a segítségre szorulókat – tette hozzá a szövetségi elnök, rámutatva: „egyetlen európai állam sem tud annyit tenni polgáraiért, mint hazánk”.

Mindazonáltal még a német állam sem tud átvállalni minden terhet, de nincs is erre szükség, mert a válság a társadalom azon széles és erős rétegeit is érinti, amelyekben az emberek „a hátszél évei alatt jólétet és biztonságot teremtettek maguknak, és így egzisztenciális nehézségek nélkül is tudják csökkenteni kiadásaikat” – vélte Frank-Walter Steinmeier.

Borítókép: Frank-Walter Steinmeier német államfő beszédet mond a frankfurti könyvvásár nyitórendezvényén Frankfurtban 2022. október 18-án (Forrás: MTI/EPA/Sascha Steinbach)