Lapozó: Káosz a milánói bevándorlási hivatalban

Egyre sötétebben látják a belgák az anyagi helyzetüket

A belga statisztikai hivatal, a Statbel egy ötezer fős mintán végzett kutatásában kérdezte a belgákat, hogy mennyire elégedettek a háztartásuk jelenlegi anyagi helyzetével. Az eredményeket elemző szakemberek a tendenciát aggasztónak nevezték. Jelentősen nőtt ugyanis azoknak az aránya, akik a tízes skálán értékelhető elégedettségüket a 0 és 5 közötti értéken jelölték meg. Az év harmadik negyedévére a válaszadók 20,9 százaléka vallotta, hogy elégedetlen a pénzügyi helyzetével, míg egy évvel ezelőtt a pénzügyekben pesszimisták aránya jóval alacsonyabb, 14,7 százalékos volt.

A skála másik végén lévő 8–10 pontot – miszerint valaki kimagaslóan elégedett lenne a saját anyagi helyzetével – a válaszadóknak 5,6 százalékponttal kisebb hányada, 33,8 százaléka jelölte meg idén a tavaly mért 39,4 százalékkal szemben. A Statbel felméréséből kiderül az is, hogy a belga társadalom legsebezhetőbb tagjait az infláció és az általános gazdasági nehézségek érintik és nyomasztják a leginkább, amelyeket a válaszadók részben az ukrajnai háborúval magyaráznak. Az első és második jövedelmi ötödbe tartozó keresők, azaz a legalacsonyabb jövedelmű lakosok 40 százaléka a tavalyi 6,4, illetve 6,6 pontról kereken 6 pontra csökkentette az anyagi helyzetével kapcsolatos elégedettségét.

Hozzájuk hasonlóan a fiatalok, a munkanélküliek, a munkaképtelen emberek, a négy- vagy több tagú háztartások, valamint a többgyermekes családok ugyancsak anyagi helyzetük jelentős romlásáról számoltak be. A Statbel adatai szerint 2021 óta minden nyolcadik ember a szegénységi küszöb alatti életszínvonalon él Belgiumban. Az elszegényedett rétegek koncentrációja Brüsszelben a legnagyobb, ahol a háztartások 25,4 százalékát érinti valamilyen mértékben a statisztikai módon is kifejezhető szegénység.

Forrás: Brusselstimes.com

Betiltották a mobiltelefonok használatát az olasz iskolák tanóráin

Új szabályrendszert vezettek be Olaszországban, melynek értelmében korlátozzák a tanulók mobiltelefon-használatát az iskolai foglalkozások idején. Giuseppe Valditara olasz oktatásügyi miniszter a figyelem megtartására és a tanárok iránti tiszteletre hivatkozva körlevélben értesítette a közoktatási intézményeket, hogy tilos a mobiltelefonok vagy elektronikus eszközök használata a tanórákon. A minisztériumi körlevél nem tartalmaz büntetéseket a szabálysértőkkel szemben, célja elsősorban a felelősségteljes magatartás felébresztése, valamint a tanári tekintély megerősítése.

Forrás: ilmessaggero.it, Lastampa.it

A valaha volt legnagyobb offenzívát indítja Stockholm a szervezett bűnözés ellen

Idén eddig hatvanan haltak meg lövöldözések miatt Svédországban, ami jelentősen meghaladja az elmúlt évek áldozatainak számát. A svéd kormányfő kijelentette, hogy a véres leszámolások egyértelműen a bűnözői bandákhoz köthetőek, melyek térnyerése magától nem fog megállni, ezért szigorú lépésekre van szükség. Ulf Kristersson szerint a lakosság körében növekszik a biztonság hiányának érzete, amit kutatások is alátámasztanak. A svédek 27 százaléka fél este kimenni az utcára, de ez az arány sokkal magasabb az úgynevezett sebezhető negyedekben, itt az emberek fele, 49 százaléka érzi veszélyesnek este a közterületeket.

„Megígértük, hogy megteszünk minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megtörjük a bűnözési trendet” – mondta el Kristersson, mikor a svéd kormánypártok vezetői a kabinettel szorosan együttműködő radikális svéd demokraták pártelnökével közösen bejelentették, hogy új „biztonsági csomagot” vezetnek be. Az intézkedésre a pártok között létrejött korábbi megállapodás (Tidö szerződés) nyomán kerül sor. A kormányzat lehetővé tenné a névtelen és védett tanúskodást, az úgynevezett látogatási zónák tilalmát, valamint azt, hogy a szociális hivatal már a 12 éves bűnelkövető gyerekekkel szemben is felléphet szülői beleegyezés nélkül. A névtelen tanúskodás bevezetésére azért van szükség, hogy megtörjék a csend kultúráját, ugyanis sok esetben azért kell a rendőrségnek a feltételezett tetteseket elengedniük, mert a tanúkat megfélemlítik. „Mindenkinek, aki szemtanúja volt egy bűncselekménynek, biztonságban kell éreznie magát az információszolgáltatásnál, a bűnügyi nyomozások során és a bíróság előtt is” – mondta el Ebba Busch kereszténydemokrata pártelnök, energiaügyi és ipari miniszter. A látogatási zónát dán mintára vezetnék be, mely lehetővé tenné, hogy a kijelölt negyedekben az embereket szúrópróbaszerűen is meg lehessen motozni vagy a gépjárművüket átvizsgálni.

Forrás: SVT