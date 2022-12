Lapozó: Egyre több kokain érkezik a francia kikötőkbe

Rekordot döntött az influenzajárvány Olaszországban

Félelemet kelt az influenzajárvány gyors terjedése az olaszokban, ugyanis egyetlen hét leforgása alatt egymillió megbetegedést regisztráltak Olaszországban. A tavalyi évben még a koronavírus tartotta félelemben az olaszokat, mára már az influenzás megbetegedések magas száma jelenti a legfőbb problémát. A szájmaszk-kötelezettség visszavonása a járványok gyors terjedéséhez vezetett, mely térdre kényszerítette az olasz egészségügyi intézményeket. Míg a koronavírussal fertőzött betegek száma egy hét alatt 200 ezerrel emelkedett, addig az influenzás fertőzések száma egymillióval ugrott meg. Jelentős különbség van az úgynevezett ausztrál influenza és a Covid–19 között. Egy influenzás beteg 102 személyt képes megfertőzni, addig egy koronavírus-fertőzött legfeljebb csak húszat. Az olasz orvosok szerint a rekordméretű megbetegedés oka az is, hogy az elmúlt két évben életbe léptetett szigorú kijárási tilalom idejében a emberek szervezete nem találkozott azokkal a szezonális vírusokkal, amelyek a nyájimmunitás eléréséhez szükségesek. Az olasz kórházak túlzsúfoltak, újra a korábbi évekhez hasonló kaotikus állapotok alakultak ki, mert bár a szezonális influenzát otthoni kezeléssel is lehet kúrálni, a kialakult gyógyszerhiány miatt azonban egyre többen jelennek meg a kórházak sürgősségi osztályain. Az ünnepek alatt nyolc–tízmillió megbetegedéssel számolnak az olasz orvosok.

Vegyi és radioaktív anyagok észlelésére szolgáló drónokat vesz a spanyol belügyminisztérium

Spanyolország nyilvános közbeszerzés keretében szerzi be a vegyi és radioaktív anyagok észlelésére szolgáló drónokat, és mintegy 170 ezer eurót szán rájuk. A beszerzés oka nem az orosz–ukrán háború, hanem egyebek mellett a koronavírus-járvány, valamint a kanári-szigeteki Cumbre Vieja vulkán kitörése. Mindkét esemény arra hívta fel a kormány figyelmét, hogy rengeteg, a hagyományostól eltérő esemény fenyegeti a nemzetbiztonságot. Mivel a nukleáris, radiológiai, biológiai és vegyi kockázatok elleni védelem kiemelt helyet foglal el a spanyol fegyveres erők rendszerében, ezért döntöttek a fejlesztő beruházás mellett. A radioaktív és vegyi anyagok azonosítására képes drónok az előírások szerint kis súlyúak lesznek – maximum 15 kilogrammosak –, üzemi helyzetüknek legalább 4500 méternek kell lennie, kibírva a –20 és az 50 Celsius-fok közötti hőmérsékletet is. A belügyminisztérium kritériumai között szerepel még a 40 percnél hosszabb repülési idő és az érintőképernyős távirányító rendszer is, melyre valós időben lehet fogadni a drónok által készített felvételeket. A gépek legfontosabb feladata az lesz, hogy érzékeljék és azonosítsák a természetben lezajló események során felszabaduló gázokat, a nukleáris, ipari katasztrófák során a levegőbe kerülő szennyeződéseket, valamint az orvosi anyagok által kibocsátott sugárzásokat is.

