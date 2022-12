Lapozó: Súlyos áramhiány elé néz Belgium

Magyar kézművesek alkotásai is megtekinthetők a Vatikánban

December 8-án hivatalosan is elkezdődött a karácsonyi ünnepkör Olaszországban és a Vatikánban. Az olasz hagyományok szerint a Szűzanya szeplőtelen fogantatásának ünnepén állítják fel a karácsonyfákat és a betlehemeket az otthonokban. A Vatikánban idén is megrendezik az immár hagyománnyá vált 100 betlehem kiállítást, amelyen Magyarország is képviselteti magát. A Magyar Kézműves Alapítvány által összegyűjtött alkotások közül idén hat jászlat válogatott be az Evangelizációs Dikasztérium a nagyvilágból érkezett betlehemek közé. A szentszéki magyar nagykövetségnek köszönhetően a magyar betlehemek idén is gazdagíthatják a Pápai Állam rangos kiállítását. A Szent Péter tér oszlopsora alatt felállított kiállítást vízkereszt ünnepéig látogathatják a zarándokok és a turisták. Összesen 120 kézműves alkotás csodálható meg, melyek a különböző népek ízlésvilágát idézik. A kiállítás megnyitóján Magyarországot képviselte Csomák Lászlóné és Jancsi Ilona textilszobrász, valamint Nádasdi Zoltánné csuhéművész. A tárlatot megnyitotta Rino Fisichella érsek, az Evangelizációs Dikasztérium elnöke.

Forrás: 100presepi.it

Súlyos áramhiány elé néz Belgium

Három év múlva súlyos villamosenergia-hiány léphet fel Belgiumban, ugyanis 2025 novembere és 2026 áprilisa között egyetlen belgiumi atomreaktor sem lesz szolgálatban. A belga kormány ugyan már döntött a Doel4 és a Tihange3 reaktorok üzemidejének újabb tíz évre szóló meghosszabbításáról, azonban azok 2025 júliusában és szeptemberében mégis leállnak majd, mielőtt az üzemeltető Engie 2026 novemberére felújítja őket.

A kényszerszünet idején várható válsághelyzet elkerülésére három lehetséges forgatókönyv áll rendelkezésre, erről kell a belga kormánynak és a villamosenergia-hálózat kezelőinek döntést hozniuk a lehető legrövidebb időn belül. Az első lehetőség a Doel1, a Doel2 és Tihange1 reaktorok üzemidejének további kiterjesztése mindössze néhány hónappal. Az Engie szerint ez a forgatókönyv azonban nem felelne meg a jelenlegi nukleáris biztonsági előírásoknak, valamint a földrengésekre és a repülőgép-balesetekre vonatkozó új nemzetközi biztonsági szabályoknak sem.

A második opció az lenne, hogy az Engie vállalná, hogy futólépésben aktiválja újra a Doel4 és a Tihange3 reaktorokat. Az energiaügyi miniszter és a zöldek elképzelése szerint a munkálatokat és az újraindítást megelőző többszöri be- és kikapcsolást a meleg évszakokban el is lehetne végezni. Azonban ebben az esetben is fennáll a hatályos szabályok megszegésének a veszélye.

A belga kormány előtt álló harmadik lehetséges forgatókönyv pedig az, hogy Belgium új gázerőművet épít, amelynek helyszíne a Brüsszellel északon határos Vilvordre vagy a holland határhoz közelebb eső Tessenderlo település lehetne.

Forrás: Rtl.be