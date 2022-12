Lapozó: Többórás áramszünetekre számíthatnak a franciák januártól

Teljesíti az egészségügyi dolgozók követeléseit a madridi kormány

Isabel Díaz Ayuso elnök közölte, megemeli a fizetéseket és idén mintegy kétezer fővel növeli az egészségügyi dolgozók létszámát annak érdekében, hogy lezárja az általános egészségügyi rendszerben tapasztalható krízis miatt indított sztrájkot. A regionális gyermek- és háziorvosok múlt hétfőn kezdtek határozatlan idejű munkabeszüntetést, és mivel a tárgyalások elakadtak köztük és a kormány között annak befejezéséről, Ayuso úgy döntött, hogy megteszi a szükséges lépéseket a krízis megszüntetésére. A kétezer dolgozó, akik eddig csak alkalmi foglalkoztatásban voltak a régióban, ideiglenes szerződést és fizetésemelést is kapnak, ezzel beemelik őket az egészségügyi rendszerbe fix dolgozóként. A madridi közösség ezer álláshelyet szán a háziorvosok (609) és a gyermekorvosok (355) számára. Ezzel a madridi alapellátásban dolgozók létszáma decemberben tízezer főre nő. Ayuso azonban hozzátette, céljuk az, hogy a következő két évben legkevesebb 23 ezer új ideiglenes munkaerő legyen az egészségügybe integrálva. Kulcsfontosságú intézkedésként jelentette be azt is, hogy többet fizetnek majd azoknak az orvosoknak, akik a tervezettnél több beteget látnak el, és három évre szóló szerződéssel igyekeznek megtartani a család- és gyermekgyógyászat területén még képzés alatt álló szakembereket, akik 2023 májusában végeznek.

Forrás: elmundo.es