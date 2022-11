Lapozó: Belgiumban nincs konszenzus a volt gyarmatok kárpótlásának módjáról

Több millió idős fagyoskodik a téli hónapokban Olaszországban

A felmérések szerint a megemelkedett rezsiárak hárommillió olasz nyugdíjast kényszerítenek arra, hogy ne kapcsolják be a fűtést a hideg hónapokban. A fagyoskodás azonban komoly egészségügyi veszélyt jelenthet az alacsony jövedelmű időseknek. Jelentősen megemelkedhet a megbetegedések, de akár az halálos esetek száma is. Az olasz kormány új rendelete legfeljebb 19 fokig engedélyezi a lakások fűtését, azonban már ez a hőmérséklet is számos idős számára túl alacsony. „Nemcsak kellemetlen, hanem káros is lehet az egészségre rövid és hosszú távon egyaránt” – vallják a római Agostino Gemelli kórház orvosszakértői. Ezt azzal indokolják, hogy az idős embereknek vékonyabb a bőrük, kevesebb izom és zsírréteg védi őket a termikus hatásoktól. A szakértők hozzátették, az alacsony hőmérséklet a penész és gombák kialakulását is előidézheti a kihűlt otthonokban, melyek tüdőbetegségek okozói lehetnek.

Forrás: agi.it

Belgiumban nincs konszenzus a volt gyarmatok kárpótlásának módjáról

Belgium gyarmatosító múltját és a jóvátétel lehetséges módozatait vizsgáló bizottság két és fél év tanulmányozás után a múlt héten hozta nyilvánosságra azon javaslatait, amelyek szerint Belgiumnak el kell ítélnie a Kongói Demokratikus Köztársaság, Ruanda és Burundi egykori gyarmatosítását. Egységes álláspontjuk szerint a jelenleg trónon lévő belga királynak, Fülöpnek, valamint a szövetségi kormánynak bocsánatot kell kérnie a belga állam egykori tetteiért. Azonban a jóvátétel formájáról– hogy az szimbolikus vagy pénzügyi kárpótlásos – eltérő véleményt alkotnak a bizottság tagjai. A munkacsoport egyik része úgy véli, hogy a világos és egyértelmű bocsánatkérést csak szimbolikus jóvátételi gesztusoknak kell követniük. Ilyen lehet például egy nemzeti emléknap kijelölése, vagy az egykori gyarmatosító propaganda miatt máig fennmaradt rasszizmus elleni küzdelem. Ezek a gesztusok azonban nem vezethetnek ahhoz – állítja a bizottság egyik fele –, hogy Belgium jogilag és/vagy pénzügyileg felelősségre vonható legyen. Eközben a bizottság másik részének az a meggyőződése, hogy az egykori gyarmatosító hatalmas károkat okozott az afrikai országok gazdaságában és társadalmában, ezek egy része pedig könnyen számszerűsíthető, ezért a különböző címen járó pénzügyi jóvátételek összege pontosan kiszámolható. Meglátása szerint például számszerűsíthető a rabszolgák milliói által végzett kényszermunka-órák száma vagy a gyarmati múltat bemutató belgiumi múzeumok bevételei, sőt a gyarmatokról elhordott kiállítási tárgyak értékei is.

Forrás: brusselstimes.com