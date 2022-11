Tiltakozik az olasz kisváros az LNG-terminál ellen

Óriási a felháborodás Piombinóban.

Az Olaszország nyugati partjainál fekvő, 34 ezer főt számláló település lakosai tömegesen vonultak az utcákra, hogy tiltakozzanak a tervezett LNG-terminál ellen.

Egy hónappal ezelőtt háromezren tüntettek. A szószólók szerint „a Piombinótól kért áldozat igazságtalan, fenntarthatatlan és rövid életű”, emellett felhívták a figyelmet az egészségügyi és biztonsági kockázatra, valamint a maradandó környezeti károkra is. A tüntetésről szóló egyik beszámolóban ez olvasható: „A multinacionális cégek milliárdos hasznot szednek be, az Egyesült Államok és az EU pedig rákényszerítik energiapolitikájukat hazánkra”. A tüntetők a Twitteren közzétett videókhoz is kemény megjegyzéseket fűztek, például ilyeneket:

A terminál azt kockáztatja, hogy halálos ítéletet szab ki a városra.

A település polgármestere sem támogatja a terveket. Francesco Ferrari azt mondta, bár tisztában van azzal, hogy energetikai válság van, és hogy a nemzeti érdek új ellátási útvonalakat kíván, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a piombinói lakosság biztonságának kérdését. Az ügyet jogi útra terelték: azt kérték a közigazgatási bíróságtól, hogy rendelje el a terminál kiépítésének felfüggesztését. Kérelmükben a biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kockázatokra hivatkoznak.

Az olasz kormány azonban egyelőre tehetetlen, az oroszországi gázforrásokat ugyanis sürgősen le kell cserélnie.

Gilberto Pichetto Fratin környezetvédelmi és energiabiztonsági miniszter néhány napja súlyos kétségeknek adott hangot az ország energiaellátásával kapcsolatban. Mint fogalmazott, erre az évre biztosítottak a készletek, de 2023 aggodalomra ad okot. Emellett néhány napja azt is kénytelenek voltak bejelenteni, hogy kemény korlátozásokat vezetnek be a római lakások fűtésével kapcsolatban – december elsejéig mindössze napi négy órán át fűthetők a lakások, utána pedig az aktuális időjárás alapján határozzák meg a korlátozásokat.

A piombinói terminálról a miniszter azt mondta, „kétség sem fér hozzá, hogy szükségünk van az onnan érkező négy és fél milliárd köbméterre”.

Olaszországnak jelenleg három működő LNG-terminálja van. Ezek azonban nem biztosítanak megfelelő kapacitást a megnövekedett igények fedezésére.

Róma ugyanis azt tervezi, hogy a következő téli idényig nyolcmilliárd köbméterrel növeli cseppfolyósítottgáz-importját. A hajók Afrikából, Katarból és az Egyesült Államokból érkeznének. Tavaly még Oroszország volt az ország legfőbb gázforrása, 38 százalékos aránnyal, mára Algéria vette át ezt a szerepet.