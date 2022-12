Lapozó: Veszélyben az élelmiszer-ellátás Franciaországban

Évtizedek óta először égethetnek olajat Malmö központjában

Svédország harmadik legnagyobb városa távfűtés vagy áram nélkül maradhatna, ha a szolgáltató nem készülne válságtervvel, számolt be róla az Aftonbladet napilap. Az 1966-ban épült Heleneholmsverket hőerőművet eddig csak akkor indították be, ha jelentősen lehűlt a levegő télen, és emiatt megnőtt az igény a távhőre. A hőerőmű ilyen esetekben Dániából származó biogázzal üzemel. A Svenska Kraftnät állami villamosenergia-hálózati szolgáltató most az áramellátás biztosítása érdekében bevonta az erőművet az áramtermelésbe, azaz az akkor is üzemel, amikor nincsenek mínuszok. Az enyhe ősz eddig kedvezett az energiaellátásnak, ugyanakkor fennáll annak az esélye, hogy nem áll majd rendelkezésre megfelelő mennyiségű megújuló energiaforrás a távhő és az áram egyidejű előállításához. A legrosszabb forgatókönyv az, hogy ebben az esetben meg kell kezdeni az olajégetést a termelés fenntartása érdekében. Az erőművet üzemeltető EON már vásárolt norvég olajat a felkészüléshez. A cég vezetője nem árulta el, mennyi fűtőanyagot vettek a szomszédos országtól, de hangsúlyozta, kizárólag Norvégiából vásárolták azt. A Heleneholmsverket 80 megawattot tud termelni, ami két közepes svéd város áramszükségletének felel meg. Ahhoz, hogy az EON olajat égethessen, mentességet kellett kérnie, amelyet már meg is kapott.

– Felmentést kaptunk Malmö városától arra az esetre, ha nem lenne gáz. A válsághelyzet miatt muszáj olajat használnunk, nincs más lehetőség – mondta el Anett Blüchner vezérigazgató, aki nem emlékszik ilyen válsághelyzetre, szerinte évtizedekkel ezelőtt történt ez utoljára.

Forrás: Aftonbladet

A súlyos gazdasági krízis ellenére is segíti az ukrán menekülteket az olasz kormány

Az orosz–ukrán konfliktus kirobbanása óta Itália 170 ezer háborús menekült befogadásáról és ellátásáról gondoskodott. Azokat az olaszokat, akik megosztották otthonukat a menekültekkel, havi 300 euróval, az ukrán családokat pedig további 300 eurós juttatással támogatta a kormány. Olaszország a negyedik legtöbb ukrán menekültet befogadó ország, mivel a konfliktus kirobbanását megelőzően itt volt a legmagasabb az ukrán kisebbség száma Európában. Bár Franciaország és Nagy-Britannia jóval komolyabb gazdasági stabilitással bír, mint Itália, mégis kevesebb háborús menekült ellátását vállalta. A Mario Draghi vezette kormány 900 millió eurós pénzalapot különített el a háború elől menekülők számára, és a jelenleg fennálló, Giorgia Meloni által vezetett kormány is ígértet tett az Ukrajnából érkezők megsegítésére.

Forrás: affaritaliani.it

Az alkotmányt szimbolizáló papírokat égettek el a katalánok a spanyol nemzeti ünnepen

Spanyolország az 1978-ban megszavazott alkotmányának 44. évfordulóját ünnepelte kedden. A Katalán Nemzetgyűlés ebből az alkalomból ünnepi megemlékezés helyett demonstrációt szervezett. A katalánok körülbelül 200 embert hívtak össze a barcelonai Palau térre, majd a Magna Charta-t szimbolizáló papírokat halmoztak fel és égettek el, miközben a spanyolokat gyalázó kifejezések mellett a függetlenség szót skandálták. Emellett követelték a Pere Aragonés vezette republikánus kormány távozását is. A nemzetgyűlés szerint a jelenlegi regionális vezetés nem teszi meg a szükséges intézkedéseket Katalónia elszakadásáért, ehelyett diplomatikusan próbál dűlőre jutni a központi kormánnyal. A demonstrálók tiltakoztak Madrid új törvénye ellen is, amellyel megszüntették a lázadás bűncselekményét. A katalánok szerint az új előírásokkal még súlyosabban lehet majd megbüntetni azokat, akik függetlenségpárti mozgalmakat szerveznek az utcákon, miközben a Sánchez-kormány ennek épp az ellenkezőjét állítja.

Forrás: antena3.com

Veszélyben a francia élelmiszer-ellátás

A franciaországi konzervkészételek piacának egyik legmeghatározóbb szereplője, a Cofigeo élelmiszergyártó vállalat bejelentette, hogy az energiaválság miatt januártól felfüggeszti termelésének 80 százalékát. A Cofigeo olyan közkedvelt készételmárkák tulajdonosa, amelyeknek a termékeit a franciák a hétköznapokban nagy mennyiségben fogyasztják. A vállalat portfóliójába tartozik a nagy múltú William Saurin, amelynek ismertsége – például – a hazai Globus vagy Univer konzervekével azonos, vagy az olasz tésztákra és szószokra szakosodott Zapetti és Panzani, illetve a töltött gombócok és nudlik szakértője, a Petitjean. Utóbbinak sikere 1863 óta volt töretlen Franciaországban. A termelés határozatlan idejű felfüggesztésével a vállalat nyolc üzeme közül négy áll le januárban, az 1200 dolgozóból nyolcszázat helyeznek – egyelőre – részleges munkanélküli állományba. A Cofigeo közleménye szerint az üzemek bezárása elkerülhetetlenné vált. A szakszervezetek úgy nyilatkoztak, hogy tehetetlenek az ügyben. Az országos élelmiszeripari szövetség a bejelentésre riasztást adott ki arra figyelmeztetve, hogy az egyik legnagyobb élelmiszer-feldolgozó részleges bezárását sok más követheti, ezért egyúttal sürgős cselekvésre szólította fel a francia kormányt. A Franceinfo hírportál értesülései szerint a gazdasági minisztérium a következő napokban egyeztet a Cofigeo vezetésével.

Forrás: francetvinfo.fr

Borítókép: Illusztráció. Bagetteket vesz ki a kemencéből egy pék a The French Bastards párizsi pékségben 2022. november 30-án (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)