Lapozó: A svéd kormány jelentős szigorításokat tervez bevezetni a migráció visszaszorításáért

Elfogadta a spanyol parlament az abortusztörvényt

A képviselők csütörtökön 190 igen, 154 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett jóváhagyták a törvényt, amely segítségével a 16-17 éves kiskorúak is szülői beleegyezés nélkül kérhetnek terhességmegszakítást. Irene Montero, esélyegyenlőségi miniszter ünnepelte az új jogszabályok elfogadását, amelyek szerinte nagyon fontos lépést jelentenek a nők szexuális és reproduktív jogainak garantálása érdekében.

Az új törvény értelmében a nők bármelyik spanyolországi közegészségügyi intézményben kérvényezhetnek majd abortuszt, így nem kell többé több száz kilométert utazniuk az operáció miatt. Emellett a beavatkozást végrehajtó orvos nem küldheti el őket 3 napos gondolkodási időre sem, az abortuszról döntő klinikai bizottságokban pedig nem lehetnek orvosok, akik elvből ellenzik a terhességmegszakítást. Utóbbi előírást azzal is kiegészítették, hogy különböző megrovásban részesítik azokat, akik hátrányos megkülönböztetésben részesítik azokat a szakembereket, akiknek nincs kifogása az abortusz ellen.

Lyon 35 ezer euróval támogatja a prostituáltakat

Lyon önkormányzatának képviselő-testülete 35 ezer eurós (14,2 millió forintnak megfelelő) támogatást szavazott meg csütörtökön a prostituáltakat segítő helyi egyesületnek, a Cabiriának. A testület döntése egyúttal felélesztette a lyoni szexmunkások helyzetéről, és különösen a munkavégzésük helyszínéről szóló vitákat, amely a lakosság körében egyre nagyobb indulatokat váltott ki az elmúlt hónapokban.

A 2000-es években, Gérard Collomb polgármestersége idején a lyoni önkormányzat ugyanis rendeletekkel tiltotta ki a prostituáltakat Lyon belvárosából, így az ősi mesterség művelői áthelyezték központjukat Lyon VII. kerületébe, amely a város legnagyobb kültéri, zöldövezeti sportlétesítményének a helyszíne is. A La Plaine des Jeux de Gerland kerület sportpályáit szegélyező szűk utcákat ellepték a prostituáltak egymás hegyén-hátán parkoló furgonjai, amelyben a szexmunkások a helyszínen megjelenő kuncsaftokat szolgálják ki.

A kültéri pályákon sportoló gyerekek szülei novemberben petícióban követelték a város vezetésétől a tarthatatlan állapotok azonnali megszüntetését, hogy a kiskorúak ne legyenek sem szemtanúi, sem esetleges célpontjai, netán áldozatai a pályák mentén folyó munkavégzésnek. A zöldpárti vezetésű város ellenzéki képviselője, Yann Cucherat is támogatja a szülők kérését, aki egyetért azzal, hogy meg kell akadályozni, hogy a gyermekek emberkereskedők áldozataivá váljanak.

A zöldpárti vezetés ugyancsak egyetértene a prostituált-furgonsor áthelyezésével, azonban teljesen más megfontolásból. Sandrine Runel, szolidaritásért és társadalmi integrációért felelős alpolgármester szerint ugyanis az az elfogadhatatlan, hogy a szexmunkásokat – még a 2000-es években– mindenféle önkormányzati rendeletekkel törvényen kívüli helyekre száműzték, ahol nincs közvilágítás, és ahol védtelenül, valamint a civil szervezetektől is eltávolodva kénytelenek dolgozni. Az önkormányzat képviselő-testülete még szeptemberben megszavazta azt is, hogy a hatalmas kiterjedésű sportkomplexum teljes határszakaszát természetes sövénykerítéssel választja el a prostituáltak furgonsorától, azonban a szülők által továbbra is megkérdőjelezett projekt megvalósítása 850 ezer eurójába (azaz 345 millió forintnak megfelelő összegbe) kerülne a városnak.

Közel ezer euróval több pénzt költöttek el idén a spanyol családok a szupermarketekben

Az Országos Statisztikai Intézet jelentéséből kiderült, hogy az infláció csökkenése ellenére Spanyolországban az élelmiszerárak 34 éve nem látott csúcsot döntöttek, melyek átlagosan több mint 15 százalékkal kerülnek többe most, mint tavaly. Az intézet által közzétett információk szerint kiemelkedő mértékben drágult a tej, a sajt, a tojás, az olajok (20-50 százalékkal), de jelentősen megnőtt a hús ára is (10 százalékkal).

A fogyasztóvédelmi szervezet számításai szerint egy átlagos háztartás élelmiszerköltsége idén körülbelül 830 euróval volt több, mint a korábbi években. Ez átszámolva legkevesebb 335 ezer forintos extra kiadást jelent egy családnak. A szervezet kiemeli, hogy a drágulás miatt sok otthonban megváltoztak a fogyasztási szokások, és rengetegen álltak le olyan termékek vásárlásával, amelyek korábban megszokottnak számítottak. A fogyasztóvédők azt kérik a kormánytól, hogy ideiglenesen 0 százalékos áfát állapítson meg az alapvető szükségleti cikkekre, mint gyümölcsök, zöldségek, hüvelyesek, hús, hal, tej, tojás, kenyér és az olívaolaj. Másrészt kérik, hogy 4 százalékos szuperkedvezményes áfát vezessenek be más alapvető élelmiszerekre, például a sajtokra vagy a cukormentes termékekre. Pedro Sánchez miniszterelnök múlt hétvégén ígéretet tett arra, hogy a kormány még az év vége előtt élelmiszerár-stopot vezet be.

