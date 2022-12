Lapozó: Ma ismerteti a migrációs törvény reformját a francia kormány

Újabb fenyegető csomagok érkeztek Ukrajna spanyolországi diplomáciai képviseleteire

Hétfőn három boríték érkezett Ukrajna spanyolországi diplomáciai képviseleteire, mindegyikben állatszemeket találtak a hatóságok. Az egyiket a madridi nagykövetségnek címezték, ahová múlt héten egy robbanóanyaggal teli levélbomba is érkezett, majd az egyik dolgozó kezében fel is robbant. A másik két véres csomagot a málagai és a barcelonai konzulátusra küldték el. A belügyminisztérium a folyamatosan érkező fenyegető küldemények miatt már múlt hét végén megerősítette a biztonsági szolgálatot az összes spanyolországi nagykövetségen és konzulátuson. A múlt heti levélbombák kapcsán a rendőrség egyelőre annyit közölt, hogy az összeset az északnyugati Valladolid megyében adták postára; jelenleg több ezer utcai postaládát vizsgálnak át. Az állatszemeket tartalmazó csomagokkal kapcsolatban viszont azt gyanítják, hogy külföldön adták fel őket, hisz más európai országokban is kézbesítettek ugyanilyen küldeményeket.

Forrás: vozpopuli.com