Lapozó: Nem csillapodnak a bandaháborúk Svédországban

Kaliforniának fejenként több mint kétszázezer dollárjába kerülne a fekete lakosság kárpótlása

Kalifornia állam jóvátételi munkacsoportja olyan javaslatot kapott az afroamerikai lakosság kárpótlását tanulmányozó tanácsadó testülettől, miszerint Kaliforniának fejenként 223 ezer dollárt (azaz fejenként 86,5 millió forintnak megfelelő kártérítést) kellene fizetnie az állam fekete lakosainak, ha a délnyugati állam valóban beváltaná a lakhatásra vonatkozó korábbi jóvátételi ígéreteit a kisebbséget ért diszkrimináció miatt. A gáláns pénzügyi jóvátételen dolgozó munkacsoportot Kalifornia demokrata kormányzója, Gavin Newsom 2020-ban állította fel, és sürgette a kártérítés végrehajtását, mert véleménye szerint a Kaliforniában élő afroamerikaiakat anyagilag is kompenzálni kell a több évtizedes diszkriminációért. A jóvátételi bizottság munkáját segítő tanácsadó gárda az 1933 és 1977 között fennálló, a célcsoport lakhatását nehezítő törvényi hiányosságokat vizsgálta és azt, hogy azok következtében az érintetteket milyen mértékű anyagi veszteségek érhették. Számításaik szerint a Kaliforniában élő feketék a lakhatási jogszabályok, és az őket ért méltánytalanságok miatt évente 5074 dollár anyagi kárt szenvedtek el. A tanácsadók egy, összesen 559 milliárd dolláros jóvátételi büdzsére tettek javaslatot Newsom kártérítési munkacsoportjának. A testület indoklása szerint a 2021-ben Kaliforniában élő, több mint 2,5 millió (2 550 459) afroamerikai egytől egyig a XIX. század végén Amerikában élő, egykori rabszolga leszármazottja volt.

Forrás: Foxnews.com

Nem csillapodnak a bandaháborúk Svédországban

A svédországi lövöldözések halálos áldozatainak száma elérte a hatvan főt, ami jelentősen meghaladja az előző évi elhunytak számát. 2021-ben 47-en haltak meg lövöldözés miatt. Az idén eddig összesen 363 lövöldözés történt. Péntek este a Stockholmtól 400 kilométerre északra fekvő Sundsvallban lőttek meg egy férfit, néhány órával később a főváros déli agglomerációjában, Flemingsbergben sérült meg két férfi, szintén lőfegyveres támadás következtében. Egyik esetben sem gyanúsítottak meg eddig senkit. Vasárnap este Stockholm nyugati agglomerációjában, Södertäljében lőttek le egy húszas éveiben járó fiatalt, aki később belehalt sérüléseibe. Az eset kapcsán három fiatalt vettek őrizetbe. A vasárnapi halálos kimenetelű lövöldözés egyike azoknak az erőszakos cselekményeknek, amelyek az elmúlt hetekben sújtották a várost. Idén csak ezen a településen tizenhárom lövöldözés történt, amelyből hét végzetes kimenetelű volt. A Sveriges Radio arról számolt be hétfőn, hogy értesülései szerint a kormány januárban terjeszti be annak a törvényjavaslat-csomagnak az első részét, amely a csoportosan elkövetett bűnözés megállítására irányul. Ennek része lenne az a cikkely, amely büntethetővé tenné a fiatalkorúak bűnelkövetésének elősegítését, azaz a bűnözői csoportokhoz való toborzását. Számos más politikai elképzelés is megvalósulni látszik, amelyeket a kormánypártok (Mérsékelt, Kereszténydemokrata és Liberális), valamint szövetségesük, a radikális Svéd Demokraták a választási kampányuk során is szorgalmaztak, ilyen például a csoportosan elkövetett bűncselekmények büntetési tételeinek megduplázása és az előzetes letartóztatás feltételeinek egyszerűbbé tétele. A cél az, hogy a változtatások már jövő júliustól életbe lépjenek.

Forrás: Samnytt, SVT, Sveriges Radio