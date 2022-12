Már nem Donald Trump a republikánus média kedvence

Miután a Donald Trump által támogatott republikánus jelöltek nem tudtak olyan arányban győzedelmeskedni, mint arra sokan számítottak, többen elfordultak a korábbi elnöktől. Így tett – az elemzők szerint – a Fox News konzervatív hírcsatorna, vagy a New York Post napilap is, amelyek elnöksége idején Trump kedvencei voltak, a Fox Newst például napi négy-öt órában, hajnalba nyúlóan nézte.

A NewsCorphoz tartozó Fox News, a The Wall Street Journal és az egykor még jelentős New York Post is már az álszent floridai kormányzóval foglalkozik

– fogalmazott korábban Trump.

Noha a NewsCorp alapítójával, Rupert Murdoch médiamágnással, a korábbi republikánus elnöknek – különösen az adminisztráció első éveiben – még olyan kiváló volt a viszonya, hogy a most 91 éves Murdochot még tanácsért is felhívta, ez mára gyökeresen megváltozott. Kapcsolatuk részben a 2020-as elnökválasztás után romlott meg, amikor a konzervatív sajtó elkezdte maga mögött hagyni a választási csalások körüli kérdéseket – miután 1,6 milliárd dolláros per indult a Fox News ellen Trump választási csalás vádjának a hirdetése miatt.

Létfontosságú, hogy a konzervatívok is részt vegyenek a közéleti vitákban, ám ez nem fog menni, ha Donald Trump továbbra is a múltra összpontosít. A múlt az múlt, de most versenyben vagyunk az ország jövőjének a meghatározásáért

– fogalmazott Rupert Murdoch a NewsCorp éves közgyűlésén.

A politikus és médiamágnás „szakítását” szorosan figyelték az elemzők a tengerentúlon tekintve, hogy a Fox News a 2024-es elnökválasztás során is meghatározó, befolyást teremtő hatással lehet. A konzervatív hírcsatorna fontosságát egy nemrég publikált tanulmány is kiemeli, amely szerint a republikánus törzsbázis mellett, a demokraták és függetlenek is jelentős arányban tájékozódnak a Fox News híradásaiból.

Trumpot inkább már tehernek és nem hajtóerőnek tekinti a NewsCorp

– vélekedett a The Hill washingtoni székhelyű politikai lapnak Tobe Berkovitz, a Bostoni Egyetem marketingprofesszora. Hozzátette: látszik, hogy a nézettség és olvasottság tekintetében már nem a Trumppal kapcsolatos hírek vezetnek, bár ironikusan a liberális fősodratú sajtónál igen.

Persze Trump nem veszítette el a republikánus törzsbázisát, sőt Murdoch médiabirodalmában még bőségesen akadnak olyanok, akik továbbra is az egykori elnök újraválasztásában reménykednek. Ugyanakkor Ron DeSantis támogatottsága is felemelkedőben van, akinek novemberi kormányzói győzelmét „DeSantis a jövő” utalással ünnepelte a New York Post.

Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy Trump és Murdoch félretehetik a nézeteltéréseiket, ha Trump újra megerősödne, amely mindkettőjüknek előnyös lenne.

A Fox News ugyanis Trump idejében érte el a legnagyobb nézettséget, befolyást és profitot is. Noha a csatorna idén is jól teljesített, az Oxford Egyetem felmérése szerint a jobboldali szavazók bizalma a csatorna felé 2020 óta 73 százalékról 56 százalékra csökkent, amely lényegében azt jelenti, hogy Trump megosztotta a hallgatóságot.

A volt elnök az elmúlt hónapokban leginkább a Truth Social nevű közösségi média platformján kommunikált és néhány milliós törzsbázisára fókuszált. Ez azonban nem lenne számára elegendő a 2024-es elnökjelöltség elnyerésére, így vélhetően a 2023 februárjában kezdődő republikánus előválasztások előtt taktikát vált majd és újra a széles nyilvánosságnak kommunikál, és így megpróbálhatja feloldani a konzervatívok megosztottságát.