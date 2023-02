Korrupció övezi a Biden családot

Delaware-i módi

A beszélgetést Ben Schreckinger amerikai újságíró idézi a magyarul A Biden család címmel megjelent könyvében, amelyben a szerző – a Politico liberális lap újságírója – kötődésének dacára szívós kutatómunkával (háromszáz oldalon és több mint nyolcszáz végjegyzettel) tárja fel Bidenék módszereit. Ahogy Schreckinger fogalmaz, a klán a tökéletes összetartás és a soha fel nem adott ambíciók mintaképe, amely páratlan kitartással a tökélyre fejlesztette a mind­össze egymilliós kis államukról elnevezett „Delaware-módszert”, az urambátyám-világot, az intézményesített, jogilag védett korrupciót, a nepotizmust. A szerző számos példát hoz arra, hogy – mint a jelenlegi elnök esetében is történt – a Bideneket kisgyerek koruktól fogva feltétlen lojalitásra szoktatják, és azóta is falaznak egymásnak. Rutinos mutatványosként működtetnek egy bevált módszert, amelynek eredményeképp Joe Biden – aki igen fiatalon megválasztott szenátorként, majd alelnökként, immár pedig elnökként több mint fél évszázada a washingtoni elit tagja – gyakorlatilag vagyontanul lett 2008-ban Barack Obama alelnökjelöltje. Azóta ugyan szépen megszedte magát, de klánja addig ennél is jobban gyarapodott, évtizedeken át használva ki – és letagadva – Joe Biden befolyását.

Ezt a rendszert akár az örökkévalóságig működtethették volna, ha a csendes családi vagyongyarapodást övező csendbe nem zavar be az elnök problémás fia.

A most 53 éves, alkohol- és drogfüggő, sztriptízbároktól bordélyházakig őgyelgő Robert Hunter Biden az elmúlt években a címlapokra került laptop- és magánéleti botrányaival, ukrajnai megbízásával, egyéb gyanús üzleteivel. Hunter – Schreckingernél „a hírhedt R. H. B.” – az elnök „jó fia”, a 2015-ben rákbetegségben elhunyt delaware-i főállamügyész és háborús veterán Beau Biden tökéletes ellenpontja. A ritka fegyelmezett, összetartó családban a kicsapongó életű és ezért egyre inkább megbízhatatlanná váló fiú kellett ahhoz, hogy – laptopjáról, amit hanyagsága miatt 2019-ben egy szervizben felejtett – annyi kompromittáló adat kerüljön nyilvánosságra, hogy eddig és a jövőben is munícióval lássa el a washingtoni képviselőház a Biden család kétes ügyeit vizsgáló bizottságát. Mindez egyelőre beláthatatlan következményekkel járhat a 2024-es elnökválasztásig, különösen annak fényében, hogy korábban a demokraták kezén lévő képviselőház 2019-ben impeachment, azaz közjogi felelősségre vonási eljárást indított Donald Trump előző, republikánus elnökkel szemben. A republikánusokat most revansvágy fűtheti akkor is, ha az az eljárás a szenátusban végül is elbukott, a kongresszusnak nem sikerült Trumpot megbuktatnia.