A Windsoroktól a Bidenekig

A Windsorok története annak (is) története, hogyan erőltethető rá egyre kevésbé a beszabályozott protokoll- vagy inkább kirakat­élet kényszerzubbonya olyan emberekre, akik vagy nem alkalmasak, vagy nem hajlandóak arra, hogy egész életüket konvenciók fogságában éljék le.

Ha azok lettek volna, soha nem hallottunk volna Dodial-Fayedről, Diána – az 1997-es autóbalesetben szintén meghalt – szeretőjéről, a yorki hercegi pár, András és Sára Károlyékéhoz hasonlóan ­borzalmas házasságáról vagy a Sárát nevetségessé tevő topless fotókról és a vele hetyegő ­üzletemberről, John Bryanről. A kiskorú lányokról pedig, akikkel András herceget hírbe hozták, a britek legszívesebben soha nem hallottak volna…

Noha válások – a színfalak mögött – időnként a katolikus Bidenéknél is előfordulnak, ez a család, vagy ahogy Schreckinger fogalmaz, klán a tökéletes összetartás és a soha fel nem adott ambíciók mintaképe. Mégpedig annak dacára, hogy őket sem kímélték a tragédiák: Joe Biden első felesége és kislánya 1973-ban autóbalesetben, szépreményű politikusfia, Beau Biden, Delaware állam főügyésze, apja egykori szenátusi mandátumának várományosa pedig 2015-ben agyrákban halt meg. A Bidenekből talán soha nem is lesz olyan amerikai dinasztia, mint a politikai gyilkosságokat is megszenvedő Kennedyk vagy az Adamsek és a Bushok – utóbbiak két-két elnököt is adtak az Egyesült Államoknak. Viszont páratlan kitartással tökélyre fejlesztették a mind­össze egymilliós kis államukról elnevezett „Delaware-módszert”, az urambátyám-világot, az intézményesített, jogilag védett korrupciót, a nepotizmust. Ha Donald Trumpnak Amerika volt az első, akkor a Bideneknek a Biden család. Persze Trump szintén nagyon szereti az övéit – ezt még az őt gyűlölő Hillary Clinton is elismerte –, de kétszer is elvált, és a rokonságában sem mindenki szíveli. Saját unokahúga, Mary Trump írt róla olyan leleplező könyvet, mint Harry a Windsorokról.

Ez Bidenéknél elképzelhetetlen lenne. Schre­ckinger számos példát hoz arra, hogy – mint a jelenlegi elnök esetében is történt – kisgyerek koruktól fogva a feltétlen lojalitásra szoktatják őket: együtt egymásért! Biden korai kampányaiban a kortescsapat maguk a Bidenek voltak. Azóta is falaznak egymásnak, esetleges nézeteltéréseiket zárt ajtók mögött, nem pedig a nyilvánosság elé tárva rendezik. Míg a Windsorok beleszülettek abba a világba, amelyre talán egyszerű polgárként soha nem vágynának, az „átlagjóska” Bidenek olyan szívósan építik a családi jövőt, mintha legalábbis a Gambino New York-i maffiafamíliát alkotnák. Szinte hihetetlen történet: Joe Biden testvérei még menyasszony korában vacsorázni vitték Jill Jacobst, az elnök második, jelenlegi feleségét, ahol közölték vele, elnököt akarnak csinálni a vőlegényéből. Nem volt ellene kifogása. Ez 1975-ben történt, amikor Biden 32 éves volt. Csaknem fél évszázaddal később, 78 esztendősen iktatták be elnöknek, két elbukott jelölti kampánnyal a háta mögött.

A Bidenek rutinos mutatványosként működtetnek egy szenzációsan bevált módszert.

Joe Biden – aki fél évszázada a washingtoni elit tagja – gyakorlatilag vagyontalan, Barack Obama részben ezért választotta alelnökjelöltjének.

(A Capitoliumra évtizedeken át vonattal bejárva rá is játszott erre az átlagjóskaszerepre.) De a klán mindeközben anyagilag szépen gyarapszik, ötven éve használva ki Joe Biden befolyását – ezt mindkét oldalról folyamatosan letagadják, miközben persze az ügyvédeik sem tétlenkednek. Az elnök problémás fia, Hunter Biden ukrajnai megbízása, laptop- és magánéleti botránya a címlapokra került. De ez csak a jéghegy csúcsa. Joe Biden mesterien építette be a Coca-Colát vagy a lovak lelövésének tilalmát is a hivatalos amerikai politikába. Az italcégnél az unokahúga volt vezető reklámszakember, a lóvédelemben pedig az öccse utazott éppen üzletileg…

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)