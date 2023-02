Vizsgálóbizottság előtt a Biden-kormány korrupciós ügyei

Az amerikai törvényhozás, a kongresszus Felügyeleti és Elszámoltathatósági Bizottsága egy sokrétű és szerteágazó vizsgálatsorozatot indított az amerikai elnök korrupciógyanús ügyleteinek kivizsgálására. Ehhez a legfontosabb bizonyítékokat az elnök fiának, Hunter Bidennek egy korábban elhagyott számítógépén találták meg – írta meg a Metropol a New York Postra és a Fox Newsra hivatkozva.

A testület többek közt vizsgálni fogja azokat a kétes eredetű és névtelen adományokat, amelyeket a Biden család kapott Kínából és Ukrajnából a Biden Center for Diplomacy nevű agytrösztön keresztül.

A bizonyítékok között szerepel egy nagy értékű, Kínából kapott gyémánt is.

James Comer, a képviselőház Felügyeleti és Elszámoltathatósági Bizottságának elnöke a minap az ABC hírtelevízió egyik műsorában az üggyel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Joe Biden után nyomozunk. Úgy tudjuk, Joe Biden azt mondta az elnökválasztási kampány során, hogy nincs tudomása fia üzleti érdekeiről, nem vett részt benne, nem részesült belőlük. Vannak azonban bizonyítékaink, amelyek mást sugallnak.

„A republikánus politikus hozzátette, ez nagyon aggasztó, már csak azért is, mert „az amerikaiak felháborodnak, hogy Kína léggömböt repített az Egyesült Államok fölé, és azon is, hogy Kína termőföldet próbál vásárolni (az Egyesült Államok területén – a szerk.)”. „Azt hiszem, az amerikaiak akkor is felháborodnának, ha megtudnák, mennyi pénzt vesz fel a Biden család Kínából. És hogy mire, azt nem tudjuk pontosan. Ez egy olyan dolog, ami miatt aggódunk, de aggaszt bennünket egy jogszabálymódosítás is” – magyarázta Comer. Hangsúlyozta továbbá: „tudnunk kell, hogy mi megengedett és mi nem az. Szigorú etikai törvényekre van szükségünk, és jelentősen növelnünk kell a nyilvánosságra hozatali törvényeket Amerikában.”

A Metropol emlékeztet: górcső alá veszik a Biden család olyan kétes ügyleteit, mint a nemrég festőművésznek állt Hunter több százezer dollárért eladott festményeit is. Sokak szerint emögött egyértelműen pénzmosás áll.

Mindemellett a bizottság arra is szeretne választ kapni, hogy Joe Biden a befolyását felhasználva juttatta-e előnyös üzleti kapcsolatokhoz a fiát. A gyanú szerint ugyanis a regnáló elnök még az Obama-adminisztráció alelnökeként segített Hunternek bekerülni az ukrán Burisma nevű gázipari órisácég igazgatótanácsába havi 50 ezer dolláros javadalmazásért, holott a fiának nem volt semmilyen cégvezetési tapasztalata az energiaszektorban. Erre az ellentmondásra akkor az ukrán hatóságok is felfigyeltek, ezért Joe Biden nyomást gyakorolt Kijevre, hogy rúgják ki azt a főügyészt, aki a korrupciós ügyeket vizsgálta.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök és fia, Hunter Biden (Forrás: Nicholas Kamm/AFP)