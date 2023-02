Olyan szárazság van Franciaországban, hogy vízkorlátozást kell bevezetni

A tárcavezető hétfő este hivatalában egyeztetett az állami vízgazdálkodásért felelős megyei közigazgatási vezetőkkel, és arra kérte őket, hogy „ne remegjen a kezük a vízkorlátozási rendeletek megalkotásakor” – idézte az AFP hírügynökség a minisztert, aki aggodalmának adott hangot a felszín alatti vízkészletek hiánya miatt.

„Tavaly nyáron hétszáz településen voltak vízellátási gondok [a 35 ezerből]. Ha nem intézkedünk előre, az idén még magasabb lehet a szám, kiterjedtebb területeken, még több érintett agglomerációval” – hívta fel a figyelmet a miniszter.

Franciaországban több mint egy hónapja nem esett nagyobb mennyiségű eső. Ez a leghosszabb aszályos időszak azóta, hogy 1959-ben elkezdték rögzíteni a csapadékadatokat az országban, és már a múlt év is kifejezetten száraz volt,

az elmúlt másfél évben 15 hónapban volt csapadékhiány.

„Nem ütközött nehézségbe elmagyarázni a prefektusoknak, hogy a helyzet aggodalomra ad okot” – mondta a miniszter, miután három déli régióban a talajvíz szintje a május végén megszokott szintnek felel meg, de az egész országban lemaradásban van a felszín alatti vízkészletek szintje.

Christophe Béchu ezért azt kérte a prefektusoktól, hogy ahol szükséges, márciusban vezessenek be korlátozást. Egy olyan megfigyelőközpont felállítását is kezdeményezte, amely jelzi, hogy mely településeken van éppen részleges vagy teljes ivóvízhiány. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a kevés hó miatt az olvadást követően vízhiány léphet fel a völgyekben.