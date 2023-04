Már korábban megosztott titkos adatokat az amerikai szivárogtató

Az amerikai légierőnél szolgáló nemzeti gárdista, akit titkos dokumentumok kiszivárogtatásával vádolnak, a feltételezettnél már hónapokkal korábban megkezdte az adatok terjesztését, ráadásul egy körülbelül hatszáz fős, számítógépes játékosokból álló internetes csoporttal is megosztotta ezeket a The New York Times értesülései szerint.

2022 februárjában, nem sokkal az ukrajnai invázió után a katona, Jack Teixeira nevével megegyező felhasználói profil kezdett titkos információkat posztolni az orosz háborús erőfeszítésekről a Discord közösségi platform egyik csevegőcsoportjában. Ez a csevegőszoba nyilvánosan szerepelt egy YouTube-csatornán is, és könnyen hozzáférhető volt mindenki számára. A férfit eredetileg azzal gyanúsították, hogy egy ennél kisebb csetszobában, az ötvenfős Thug Shaker Centralban osztotta meg az értesüléseket 2022 októberében.

A New York Times szerint a nagyobb csevegőcsoportban közzétett, újonnan felfedezett információk között orosz és ukrán áldozatokról, a moszkvai kémszervezetek tevékenységéről és az Ukrajnának nyújtott segélyekről szóló részletek is szerepeltek.

A 21 éves amerikai nemzeti gárdistát, akit szigorúan titkos katonai hírszerzési adatok online kiszivárogtatása miatt vádolnak, április 13-án tartóztatták le. A felhasználó a New York Times szerint azt állította, hogy a Nemzetbiztonsági Ügynökségtől (NSA), a Központi Hírszerző Ügynökségtől (CIA) és más hírszerző ügynökségektől származó információkat tett közzé a nyilvános szerveren.

A kiszivárogtatásra csak akkor derült fény, amikor a New York Times április elején beszámolt róla, noha a dokumentumokat már korábban közzétették. Az amerikai lap először arról adott hírt, hogy olyan titkos háborús dokumentumok kerültek fel a közösségi média csatornáira, a Twitterre és a Telegramra, amelyek részletesen ismertetik az ukrán hadsereg megerősítésére vonatkozó titkos amerikai és NATO-tervezeteket az orosz csapatok ellen tervezett offenzíva előtt. Ezek alapján pedig arra lehetett következtetni, hogy az ukrán ellentámadást az amerikai védelmi minisztériumban, a Pentagonban tervezhetik.

Az eset vélhetően a legsúlyosabb amerikai biztonsági rés azóta, hogy 2010-ben több mint hétszázezer dokumentum, videó és diplomáciai távirat jelent meg a WikiLeaks weboldalán. A Pentagon akkor szándékos bűncselekménynek nevezte a kiszivárogtatást.

Teixeira ellen a kémkedési törvény megsértése miatt, vagyis érzékeny védelmi anyagok jogellenes másolásával és továbbításával kapcsolatban, illetve a bizalmas anyagok jogosulatlan helyre történő jogellenes elszállításával kapcsolatban emeltek vádat. Jogi szakértők szerint valószínűleg további vádakkal kell majd szembenéznie a szivárogtatónak. A New York Times legújabb értesülései felvetik a kérdést, a hatóságok miért nem fedezték fel hamarabb a kiszivárogtatásokat, főleg, hogy azok több száz embert is elérhettek. Továbbá a Pentagont és más hírszerző ügynökségeket is kritizálják azzal kapcsolatban, hogyan őrzi Amerika legféltettebb titkait.