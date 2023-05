Hiába akarja, nem kap F-16-os vadászgépeket Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétvégi nyugat-európai körútján igyekezett arról meggyőzni a szövetséges háborúpárti országok vezetőit, hogy újabb fegyverekkel és modern vadászrepülőgépekkel támogassák az Oroszország ellen küzdő országát. A most felkeresett európai politikusok készek támogatni őt a háború folytatásában. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke például azt mondta, Kijevnek a lehető leggyorsabban még több katonai támogatásra van szüksége.

Nagy-Britannia és Hollandia vezetői pedig arra is készséget mutattak, hogy segítsék Ukrajnát az F-16-os gépek beszerzésében. Ehhez azonban az Amerikai Egyesült Államok vezetésének jóváhagyása is kell, az érintett repülők ugyanis amerikai gyártmányúak, és csak akkor adhatók tovább, ha arra a tengerentúlon is rábólintanak.

A brit védelmi miniszter szerint fontos, hogy a nyugati országok megmutassák, hogy készek támogatni Ukrajnát a továbbiakban is.

„Az az igazán fontos most, hogy országaink jelezzék Moszkva irányába, hogy készek vagyunk a harcok menetétől függően támogatni Ukrajnát, erre nincs filozófiai vagy elvi kifogás” − mondta Ben Wallace Berlinben.

A tárcavezető hozzátette: az már csak a Fehér Háztól függ, hogy kiadja-e a kérdéses technológiát. Washington szkepticizmusát azonban csak növeli az a tény, hogy a kijevi pilóták még nincsenek is felkészítve az ilyen típusú gépek irányítására.

A New York Times amerikai napilap cikke szerint egy magas rangú USA-beli tisztviselő ezzel kapcsolatban névtelenül azt mondta,

a Biden-adminisztráció továbbra is vonakodik attól, hogy F-16-osokat küldjön Ukrajnának, mivel a gépek több millió dolláros ára már túl nagy tételt jelentene az amúgy is fogyatkozó háborús költségvetés terhére, valamint hónapok telnének el, amíg csatasorba állíthatók lennének.

Washington ehelyett más fegyverek küldésével támogatná az ukrán ellentámadást.

Az idézett tisztviselő ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az Amerikai Egyesült Államok engedélyezze, hogy a tőle vásárolt, de már Európában lévő vadászgépeket a szövetségeik továbbadják Kijevnek. Erről a lehetőségről azonban egyelőre hivatalos döntés nincs.

Az amerikai lap cikke szerint négy európai ország kész arra, hogy saját F-16-osait Ukrajnába küldje. Ezek pedig Hollandia, Belgium, Dánia és Norvégia. A hollandok, a belgák és a dánok együttesen 125 harcképes ilyen típusú repülőt tudnának biztosítani Zelenszkijéknek, míg a norvégok flottájának száma egyelőre nem ismert. Kijev egyelőre legfeljebb 36 gépet kért.

Az Egyesült Királyság emellett hajlandóságot mutatott arra, hogy segítsen az ukrán pilóták kiképzésében, felkészítésük nyáron kezdődhet. Ehhez a belgák is csatlakoztak.

Németország viszont kimaradna.

Olaf Scholz kancellár hangsúlyozta, Berlin jelenleg is szállít Kijevnek harckocsikat, rakéta és fegyverrendszereket, valamint tüzérségi lőszereket. Úgy fogalmazott: „mi most éppen arra koncentrálunk, amit éppen csinálunk. Ez most nagyon fontos Ukrajna önvédelmi képességének növelése szempontjából”.

Az európai országok nyomásgyakorlása ugyanakkor folyamatosan erősödik a Biden-adminisztráció irányába. A Politico brüsszeli lap írása szerint Amerika korábban már drónokkal, tankokkal és rakétákkal is segítette az ukránokat, most viszont egy újabb vörös vonalhoz érkezett, ezek pedig az F-16-os vadászgépek.

A nyomást jelentősen fokozta, hogy kedden nemzetközi koalíció alakult azzal a céllal, hogy segítsék az ukránok F-16-os beszerzését.

Annak lehetőségét, hogy Amerika jóváhagyja a korábban tőle vásárolt vadászgépek továbbadását a Politico sem zárja ki. Ahhoz, hogy egy-egy ország továbbadja az F-16-osai, mindenképpen Washington jóváhagyása szükséges – emlékeztet a lap.

Borítókép: F-16V vadászbombázó repülőgép (Fotó: MTI/EPA/Ritchie B. Tongo)