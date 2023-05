Hitler és a „Sieg Heil!” harsogott az egyik osztrák vonaton fél percen keresztül

Megdöbbent vasárnap Ausztriában az egyik helyközi vonat utazóközönsége, amikor Adolf Hitler beszédének felvételét hallották meg a szokásos bejelentések helyett a járművön – írja a BBC. A portál beszámol arról is, hogy az utasoknak lejátszott felvételen még a tömeg hangja is hallható volt,

akik „Heil Hitler” és „Sieg Heil” szavakat kiabáltak a vonat hangszórórendszerén keresztül.

Az üzemeltető szerint az elmúlt napokban több ilyen eset is történt. A Bregenz–Bécs járat egyik utasa beszámolója szerint a vonaton ülők „teljesen sokkot kaptak”. Egyébként a vonaton utazott a Zöld Párt egyik politikusa is, David Stögmüller, aki arról beszélt, hogy a náci vezető beszédét a fedélzeti telefonon játszották be, nem sokkal azelőtt, hogy a vonat megérkezett volna az állomásra. Hozzáfűzte, hogy a nagyjából félperces közjáték ideje alatt két epizódot hallottak a beszédből, majd elhangzott egy „Sieg Heil” is.

A vonat személyzete nem tudta leállítani a felvételt. Az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) a BBC-vel közölte, hogy elhatárolódnak a történtektől és az esetet jelentették a rendőrségnek.