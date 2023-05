Hol a vége? – további milliárdokat vár Ukrajna 2024-ben

Galuscsenko azt is kifejtette, hogy a Nyugatnak be kell zárnia az orosz energiaértékesítésre vonatkozó szankciók kiskapuit, hogy megakadályozza a „végtelen háborút” Ukrajnában, és azt mondta, hogy Kijev alternatív nukleáris üzemanyagot tudna biztosítani, hogy egyes uniós országok megszabadulhassanak az orosz szállításoktól való függőségtől.

Sok energetikai vállalat hatalmas váratlan nyereségre tesz szert a háború következtében. Ezt több mint 200 milliárd dollárra becsültük

– fogalmazott a miniszter egy brüsszeli látogatása során. A tárcavezető szerint ezt a pénzt azért sikerült megszerezniük a nagyvállalatoknak, mert Ukrajna harcol. – Úgy gondolom, hogy tisztességes lenne megosztani ezt a pénzt Ukrajnával – tette hozzá.



Pénzügyi támogatások sora

Az EU 18 milliárdos hitele mellett az idén más forrásokból is komoly bevételekre számíthat Ukrajna. A Kieli Világgazdasági Intézet (IfW) szerint 2023. január 16. és február 24. között összesen 12,96 milliárd eurót vállaltak Ukrajna számára a civil szervezetek olyan európai országokból, mint Dánia, Finnország, Svédország és Norvégia. Mellettük Norvégiából is jelentős összeg érkezik majd Kijevbe, valamint Japán is jelentős pénzügyi támogatást ígért 5,1 milliárd euró értékben, kölcsönök formájában.

Az IfW adatai szerint egyébként 2022 januárja és 2023 februárja között az EU-ból 30,3 milliárd eurónyi pénzügyi segélyt ajánlottak fel Ukrajnának, míg az Egyesült Államokból 24,5 milliárd eurónyi pénzzel támogatták a háborúban álló országot.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (balra) és Roberta Metsola, az Európai Parlament (EP) elnöke az Európai Unió zászlóját tartja az uniós parlamentben, Brüsszelben 2023. február 9-én, az Európai Tanács brüsszeli ülésének idején (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)