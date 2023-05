Véres, bűnökkel teli múlt és gyémántfogak – így rappel a bandavezér a börtönből

Egy jelenleg börtönben ülő nagymenő bandavezér egy másik rabbal együttműködve albumot adott ki a börtönből véres, bűnökkel teli múltjáról, és az hihetetlenül népszerűvé vált a Spotify-on – írja a Daily Star.

Wesley Brown összeállt a fegyveres gengszter Malcolm Grahammel, hogy dalokat írjanak gengsztermúltjáról.

Egy bandaháború, amelyben Brown bandája – az önjelölt Croxteth Crew – részt vett, az ártatlan Rhys Jones meggyilkolásához vezetett. A Free The Lifers című albumán olyan számok szerepelnek, mint a Built To Kill, a Back In Blood és a Narcos.

Az album a Spotify-on található, és több mint háromezres hallgatószámmal büszkélkedhet.

A 38 éves Brownt 2006-ban lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények miatt határozatlan időre börtönbe zárták közbiztonsági okokból. A társai városi háborút gerjesztettek Liverpool utcáin, és megpróbálták eltussolni Rhys meggyilkolását, amelyet 2007-ben a tinédzser fegyveres Sean Mercer követett el.

A Merseyside-i születésű Graham 2016-ban 11 évet kapott, miután egy orosz gyártmányú pisztolyt találtak nála, amellyel halálos lövést adott le egy 17 éves fiúra.

A párosnak mégis sikerült felvennie egy sor gyűlölettel teli videót és rapszámot a gengszteréletről.

Brownnak 23 ezer követővel rendelkező Instagram-fiókja van, melyben olyan videókat posztol magáról, ahol csoda hogy elbírja az aranyékszerek súlyát, melyeket magára aggatott. Az arany még nem elég, mindemellett gyémántfogakkal büszkélkedik, és erőszakos és kíméletlen, szókimondó dalszövegeket gyárt a surrey-i HMP Highdownban lévő cellájából.

A Daily Star azt is megírta, Brown a „Built to Kill” című dalban azt mondja a rap-szövegben: „Kisfiúként tudtam, hogy gyilkolásra vagyok teremtve. Annyi vért ontottam, hogy egy napot sem bírtam ki tabletta nélkül.

Majd a lap még arról is beszámolt, ahogyan Graham is csatlakozik a szöveghez: „Úgy mentünk háborúba, mint a dzsihád, olyan öregemberekkel marháskodtam, akik olyan idősek voltak, mint az apám.”

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)