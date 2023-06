Novák Katalin: Albániai állami látogatásom egyik célja a gazdasági kapcsolatok erősítése

„Albániai állami látogatásom egyik célja a gazdasági kapcsolatok erősítése. Olyan nagy magyar vállalatok vannak jelen Albániában, mint az OTP, de magyar tulajdonú az ország vezető telekommunikációs cége, a ONE Albania is, amelynek központját meg is látogattam Tiranában” − írta Facebook-oldalán Novák Katalin.

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, csütörtökön Albániában az egyik legnagyobb külföldi befektetőnek számító cégcsoport, a 4iG Nyrt látta vendégül Novák Katalin. A budapesti tőzsdei társaságot Fekete Péter, a 4iG-csoport vezérigazgatója képviselte a tiranai eseményen, ahol bemutatták a ONE Albania működését, illetve a vezető albán távközlési vállalat eredményeit és elkötelezettségét az innováció és a technológiai fejlődés iránt.

