Az énekesnőre rájár a rúd, mert az elmúlt hetekben attól volt hangos a bulvársajtó, hogy az új barátja otthagyta a családját érte. Ehhez jött ez a rossz hír, hogy akár behajtók is jelentkezhetnek nála, mert jelentős adótartozása van. Az ügyet feltáró Vokrug.tv szerint 381 ezer rubel elmaradása van, ami napi árfolyamon alig több mint másfél millió forint. Az énekesnőnek egyébként több olyan videóklipje is van az interneten, amelyik a több tíz- vagy akár százmilliós megtekintést is meghaladja.

A lap szerint egyébként az énekesnő igyekszik megőrizni az imázsát, amennyire tőle telik, ugyanakkor ezek a botrányok nem tesznek jót a karrierjének.

Az adóhatóság azok után kezdte meg a celebek ellenőrzését, hogy egy blogger esetében százmillió rubelt is meghaladó adó meg nem fizetését tárták fel. A blogger Valeria (Lercsek) és férje az ügyvédjükön keresztül korábban azt közölték, hogy a 311 millió rubeles adókötelezettségüket május 3-án végül megfizették.

Egy másik esetben a fehérorosz határ közelében vettek őrizetbe egy bloggert 918 millió rubel adócsalás gyanújával. Az orosz hatóságok akkor csaptak le, amikor Elena Blinovszkaja blogger megpróbálta átlépni az orosz államhatárt. A bűnüldöző szervek arról számoltak be a TASZSZ orosz hírügynökségnek, hogy a blogger tudott az ellene folytatott ellenőrzésekről, és megpróbált elbújni a büntetőeljárás elől.

Borítókép: Polina Gagarina (Fotó: AFP/Dieter Nagl)