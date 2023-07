„A háború napról napra eszkalálódik” – Nógrádi György a Krími híd elleni merényletről

Hétfő hajnalban két robbanás rázta meg az Oroszországot a 2014-ben annektált Krím félszigettel összekötő hidat.

A robbantás azért történhetett, mivel felerősödtek azok a nemzetközi hangok, miszerint Ukrajnának végre sikereket kell felmutatnia a háborúban

– magyarázta lapunk megkeresésére Nógrádi György.

Természetesen, erre orosz válaszlépés várható. Ennek mértéke a következő ukrán lépésektől is függ, amennyiben Ukrajna atombomba szállítására alkalmas repülőgépeket kap segélyként, akkor ők is ehhez mérten fognak reagálni. Ha pedig az ukránok bevetik a kazettás bombáikat, akkor ők is használni fogják.

Az látszik, hogy a háború napról napra eszkalálódik. Ami ma lehetetlen, holnap lehetséges lesz

– zárta gondolatait Nógrádi.