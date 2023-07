Nem fogtok megszabadulni tőlem! – üzente a Hollandia szépségkirálynőjének megválasztott férfi

Az interjúban ő is elismerte, hogy meglehetősen vegyesen fogadták győzelmét, a világ minden részéről negatív és pozitív visszajelzéseket is kapott, sokan azt is vitatták, hogy egyáltalán indulhatott. – Azt mondták nekem, hogy csinos ez a lány, de menjen a transzok szépségversenyére, mert a Miss Hollandia igazi nőknek való. Oké, szóval csinos lánynak hívtok, de azt mondjátok, hogy nem vagyok igazi nő? – háborgott. Azt is bevallotta, hogy még – az egyébként liberalizmusáról ismert – Hollandiában is sok bírálatot kapott, ezért szerinte hazája előtt is nagy út áll még. Nem is titkolja, hogy az a célja, ismertségét arra használja fel, hogy „megváltoztassa a társadalmat”. Figyelmet kétségtelenül kap, minden nemzetközi média beszámolt róla, és a közösségi média alapján a BBC után hamarosan a spanyol El País is interjút készít vele.

Megköszönte ugyanakkor a támogatást családjának, barátainak és „választott queer családjának”. És hogy mit gondol bírálóiról?

Köszönöm minden gyűlölködőnek, mert csak még nagyobb nyilvánosságot adtak. Nem fogtok megszabadulni tőlem!

– üzente.

Rikkie Valerie Kolle elmondása szerint izgatottan várja a decemberi Miss Universe nemzetközi döntőt – amit, mint arra a BBC emlékeztet, egy transzgender üzletember, Anne Jakapong Jakrajutatip vásárolt meg tavaly – amire gőzerővel gyakorol. – Sokat fogok edzeni, például a kifutóra, és hogy mit fogok mondani – vázolta felkészülési terveit.

Borítókép: Rikkie Valerie Kolle a szépségversenyen (Forrás: Facebook)